Россия выпустила по Киеву 8 дронов-камикадзе: в КГВА рассказали подробности ночной атаки

Россия в ночь на 22 марта выпустила по Украине 8 дронов-камикадзе типа Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко отмечает, что воздушная тревога в Киеве длилась более 4 часов.

"По окончательно обработанной информации в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено около 8 вражеских БПЛА типа Shahed. Все барражирующие боеприпасы были успешно уничтожены силами нашего ПВО", - отметил он.

Попко призвал киевлян соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"С получением сигнала о воздушной опасности немедленно направляйтесь в ближайшие укрытия даже в комендантский час", - добавил начальник КГВА.

Напомним, вчера Россия выпустила по Украине 21 дрон-камикадзе. Украинские защитники сбили 16 вражеских беспилотников.

Известно взрывы в Киевской, Хмельницкой и Житомирской областях.

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