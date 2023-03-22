Ночная атака оккупантов "Шахедами": в Генштабе назвали количество сбитых целей
Войска РФ сегодня ночью, 22 марта, нанесли массированный авиационный удар с использованием БПЛА "Шахед-136". По предварительным данным, враг запустил 21 дрон, 16 из которых были уничтожены украинскими силами ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Также за прошедшие сутки Авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. В то же время, украинские военные сбили 15 вражеских БПЛА разных типов, а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили состав боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и один другой важный объект противника.
Ранее в Киевской ОВА предупредили жителей о возможной атаке дронов-камикадзе и заявили, что силы ПВО готовы к отражению угрозы.
Позже сообщалось, что в Киевской области были слышны взрывы, сообщалось о работе украинских сил противовоздушной обороны в регионе.
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