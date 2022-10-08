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Украинские военные сбили российский самолет Су-34

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Украина, Суббота 08 октября 2022 20:55
Украинские военные сбили российский самолет Су-34 Фото: Украинские военные показали видео сбивание российского самолета Су-34 (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 8 октября, была опубликована видеозапись со сбитием украинскими военными российского самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Долетался", - говорится в сообщении.

По словам военных, украинские средства противовоздушной обороны были сбиты российским самолетом Су-34. Это произошло во время контрнаступления на востоке Украины.

На видеозаписи можно увидеть, что двум пилотам удалось катапультироваться.

Напомним, что в Харьковской области гвардейцы уничтожили вражеский Су-25 и пополнили "обменный фонд".

Также украинские бойцы приземлили российский бомбардировщик Су-34.

Ранее ВСУ "приземлили" за сутки четыре самолета и БПЛА россиян.

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