Украинские военные сбили российский самолет Су-34
В субботу, 8 октября, была опубликована видеозапись со сбитием украинскими военными российского самолета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
"Долетался", - говорится в сообщении.
По словам военных, украинские средства противовоздушной обороны были сбиты российским самолетом Су-34. Это произошло во время контрнаступления на востоке Украины.
На видеозаписи можно увидеть, что двум пилотам удалось катапультироваться.
Напомним, что в Харьковской области гвардейцы уничтожили вражеский Су-25 и пополнили "обменный фонд".
Также украинские бойцы приземлили российский бомбардировщик Су-34.
Ранее ВСУ "приземлили" за сутки четыре самолета и БПЛА россиян.
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