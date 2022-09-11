Українські бійці приземлили російський бомбардувальник Су-34 (відео)

Українські бійці опублікували відео збитого російського винищувача-бомбардувальника Су-34. Його ЗСУ нещодавно приземили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-стоніку Повітряних Сил ЗСУ.

"Нічого рашистським окупантам літати у нашому небі! Військовослужбовці Збройних Сил України знайшли літак Су-34, збитий декілька днів тому воїнами Сухопутних Військ", - йдеться в описі під відео. Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни українські бійці знищили вже 242 літаки російської армії.