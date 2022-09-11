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Українські бійці приземлили російський бомбардувальник Су-34 (відео)

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Київ, Неділя 11 вересня 2022 09:53
Українські бійці приземлили російський бомбардувальник Су-34 (відео) Фото: українські бійці приземлили російський бомбардувальник Су-34 (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці опублікували відео збитого російського винищувача-бомбардувальника Су-34. Його ЗСУ нещодавно приземили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-стоніку Повітряних Сил ЗСУ.

"Нічого рашистським окупантам літати у нашому небі! Військовослужбовці Збройних Сил України знайшли літак Су-34, збитий декілька днів тому воїнами Сухопутних Військ", - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни українські бійці знищили вже 242 літаки російської армії.

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