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Экс-президент "Мотор Сичи" блокировал поставку вертолета для военной разведки

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Украина, Вторник 28 марта 2023 10:28
Экс-президент "Мотор Сичи" блокировал поставку вертолета для военной разведки Фото: Вячеслав Богуслаев (facebook com lpidpala)
Автор: Наталья Юрченко

Бывший президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев блокировал поставку вертолета для военной разведки в апреле прошлого года. Ему объявили новое подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Следователи установили, что в апреле прошлого года Главное управление разведки Минобороны подало "Мотор Сичи" запрос о поставке вертолета типа МИ-2 для выполнения боевых задач на фронте.

Богуслаев намеренно заблокировал исполнение государственного заказа. Он велел разобрать вертолет на детали и скрыть эксплуатационную документацию. Сотрудники "Мотор Сичи" сняли лопасти и вывели из строя механизмы вертолета, отвечающих за работу несущего винта.

Из-за препятствования деятельности военных Богуслаеву объявили новое подозрение по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УКУ. Досудебное расследование продолжается.

Дело "Мотор Сичи"

Напомним, в октябре прошлого года СБУ задержала Вячеслава Богуслаева, который был президентом "Мотор Сичи". Запорожский завод специализируется на производстве и ремонте двигателей для вертолетов и самолетов.

Богуслаева подозревают в сотрудничестве с Россией и поставке агрессору товаров военного назначения. Кроме того, ему объявили подозрение за сотрудничество с боевиками "ДНР".

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