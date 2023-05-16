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Украинские военные из дронов "Пегас" уничтожили российские установки "Змей Горыныч" (видео)

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Вторник 16 мая 2023 12:55
Украинские военные из дронов "Пегас" уничтожили российские установки "Змей Горыныч" (видео) Иллюстративное фото: украинские военные из дронов "Пегас" уничтожили российские установки "Змей Горыныч" (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские бойцы с помощью дронов "Пегас" уничтожили две российские установки для разминирования "Змей Горыныч".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Федоров показал работу Армии дронов 59 ОМБР имени Якова Гандзюка и мощных беспилотников-камикадзе "Пегас" в пригороде Бахмута. При этом дроны приобрели благодаря донатам украинцев через UNITED24.

"Результат - уничтожение двух вражеских установок для разминирования УР-83П, так называемых "Змей Горыныч". А еще - 1300 кг тротила", - написал он.

По его словам, оккупанты использовали установки для разминирования поля для наступления и разрушения укрытий украинских военных.

"Теперь "Змей Горыныч" - это кучка старья", - добавил Федоров.

Напомним, украинские защитники уничтожили российский миномет "Тюльпан" с помощью артиллерии.

Кроме того, наши бойцы уничтожили вражеские танки у Кременной.

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Михаил Федоров дрони Война России против Украины
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