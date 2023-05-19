Украинские военные дроном-камикадзе уничтожили комплекс наблюдения оккупантов "Муром-П"
Воины 59 ОМБР с помощью дрона-камикадзе "Пегас" уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-П".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра Михаила Федорова в Telegram.
По его словам, военные метко попали в местонахождение пункта наблюдения россиян.
"Помогал оккупанам 24/7 следить за территорией и перемещениями наших войск. Теперь это в прошлом", - написал он.
Комплекс видеотепловизионного наблюдения "Муром-П"
Муром-М является устройством для дальнего визуального наблюдения, он автоматически следит как за живой силой, так и за техникой. Комплекс оснащен оптической камерой с хорошим зумом. Она различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, который обнаруживает автомобиль в 8 км и людей в 4 км.
В полном составе комплекс обеспечивает:
- выявление и распознавание объектов на контролируемом участке местности;
- передачу полученной информации на отдаленный пост мониторинга по беспроводной технологии;
- формирование и выдачу тревожных извещений;
- определение и уточнение координат нарушителей, отслеживание траектории их перемещения и отображение в режиме реального времени на карте местности с указанием информации об объектах.
Ранее наши военные заявляли, что Россия в передовой массово использует подобные комплексы.
Фото: комплекс "Муром-П" (mil.in.ua)
Напомним, украинские бойцы возле Лимана и Купянска подбили российский танк Т-72 и ликвидировали около 40 захватчиков.
Кроме того, наши защитники показали, как уничтожили очередную боевую машину пехоты россиян из одного выстрела.
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