Украинские военные дроном-камикадзе уничтожили комплекс наблюдения оккупантов "Муром-П"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра Михаила Федорова в Telegram.

По его словам, военные метко попали в местонахождение пункта наблюдения россиян.

"Помогал оккупанам 24/7 следить за территорией и перемещениями наших войск. Теперь это в прошлом", - написал он.

Комплекс видеотепловизионного наблюдения "Муром-П"

Муром-М является устройством для дальнего визуального наблюдения, он автоматически следит как за живой силой, так и за техникой. Комплекс оснащен оптической камерой с хорошим зумом. Она различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, который обнаруживает автомобиль в 8 км и людей в 4 км.

В полном составе комплекс обеспечивает:

выявление и распознавание объектов на контролируемом участке местности;

передачу полученной информации на отдаленный пост мониторинга по беспроводной технологии;

формирование и выдачу тревожных извещений;

определение и уточнение координат нарушителей, отслеживание траектории их перемещения и отображение в режиме реального времени на карте местности с указанием информации об объектах.

Ранее наши военные заявляли, что Россия в передовой массово использует подобные комплексы.

Фото: комплекс "Муром-П" (mil.in.ua)