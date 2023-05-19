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Украинские военные дроном-камикадзе уничтожили комплекс наблюдения оккупантов "Муром-П"

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Украина, Пятница 19 мая 2023 19:30
Украинские военные дроном-камикадзе уничтожили комплекс наблюдения оккупантов "Муром-П" Фото: украинские военные дроном-камикадзе уничтожили комплекс наблюдения окупантов "Муром-П" (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Воины 59 ОМБР с помощью дрона-камикадзе "Пегас" уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-П".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра Михаила Федорова в Telegram.

По его словам, военные метко попали в местонахождение пункта наблюдения россиян.

"Помогал оккупанам 24/7 следить за территорией и перемещениями наших войск. Теперь это в прошлом", - написал он.

Комплекс видеотепловизионного наблюдения "Муром-П"

Муром-М является устройством для дальнего визуального наблюдения, он автоматически следит как за живой силой, так и за техникой. Комплекс оснащен оптической камерой с хорошим зумом. Она различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, который обнаруживает автомобиль в 8 км и людей в 4 км.

В полном составе комплекс обеспечивает:

  • выявление и распознавание объектов на контролируемом участке местности;
  • передачу полученной информации на отдаленный пост мониторинга по беспроводной технологии;
  • формирование и выдачу тревожных извещений;
  • определение и уточнение координат нарушителей, отслеживание траектории их перемещения и отображение в режиме реального времени на карте местности с указанием информации об объектах.

Ранее наши военные заявляли, что Россия в передовой массово использует подобные комплексы.

Российский комплекс наблюдения "Муром-П" от компании "Стилсофт". Россия. Фото компании

Фото: комплекс "Муром-П" (mil.in.ua)

Напомним, украинские бойцы возле Лимана и Купянска подбили российский танк Т-72 и ликвидировали около 40 захватчиков.

Кроме того, наши защитники показали, как уничтожили очередную боевую машину пехоты россиян из одного выстрела.

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