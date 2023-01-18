ВСУ уничтожили вражескую артиллерийскую установку и повредили грузовик оккупантов (видео)

Украинские военные на Донецком направлении уничтожили вражескую артиллерийскую установку, а еще одну смогли повредить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"На Донецком направлении уничтожили САУ 2С1", - говорится в сообщении. Военным также удалось повредить вражеский "Урал" и установку "Гиацинт". В результате удара ВСУ была ранена и уничтожена часть расчета установки. Это результат работы военных 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" и 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.