"Дальше будет": Генштаб рассказал о новых ударах по топливной инфраструктуре РФ

В ночь на 29 октября Силы обороны Украины осуществили серию точных ударов по стратегическим объектам военно-промышленного комплекса России. Под огнем оказались сразу три предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

В ночь на 29 октября, подразделения Сил обороны поразили два нефтеперерабатывающих завода, задействованные в обеспечении армии страны-агрессора. На территории предприятий зафиксированы взрывы и пожары.

По данным Генштаба, поражен Новоспасский НПЗ в населенном пункте Новоспасское, Ульяновская область РФ.

Этот нефтеперерабатывающий завод входит в состав холдинга "Проминвест". Главное направление деятельности - первичная переработка углеводородов. Объем переработки составляет 600 тысяч тонн нефти в год (0,2% общей российской переработки).

Завод производит бензин, дизтопливо и мазут, а также обеспечивает топливом внутреннее потребление РФ и осуществляет экспорт нефтепродуктов.

Также поражен Марийский НПЗ в населенном пункте Табашино, республика Марий Эл. На объекте были зафиксированы взрывы и пожар.

Завод обеспечивает внутренние потребности Приволжского федерального округа. Проектная мощность переработки - 1,3 млн тонн в год, что составляет 0,5% всей переработки РФ.

Он также имеет две установки первичной переработки нефти и установку вакуумной переработки мазута.

"Результаты миссий и степень нанесенного ущерба уточняются", - добавили в штабе.

Кроме того, отечественные ударные беспилотники этой ночью поразили Буденовский газоперерабатывающий завод в городе Буденовск Ставропольского края РФ.

Зафиксировано попадание в производственную установку ГПУ-1. Проектная мощность переработки этого ГПЗ - 2,2 млрд куб. м газа в год. Обеспечивает газом ряд предприятий в регионе и является источником сырья для нефтехимической отрасли.

"Вывод из строя мощностей указанных предприятий на территории РФ снижает возможности российской армии в ведении боевых действий. Силы обороны Украины продолжают реализовать меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии РФ против Украины. Дальше будет...", - добавили в Генштабе.