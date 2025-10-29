ua en ru
Ср, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Дальше будет": Генштаб рассказал о новых ударах по топливной инфраструктуре РФ

Украина, Среда 29 октября 2025 14:32
UA EN RU
"Дальше будет": Генштаб рассказал о новых ударах по топливной инфраструктуре РФ Фото: Силы обороны нанесли новые удары по топливной инфраструктуре РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на 29 октября Силы обороны Украины осуществили серию точных ударов по стратегическим объектам военно-промышленного комплекса России. Под огнем оказались сразу три предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В ночь на 29 октября, подразделения Сил обороны поразили два нефтеперерабатывающих завода, задействованные в обеспечении армии страны-агрессора. На территории предприятий зафиксированы взрывы и пожары.

По данным Генштаба, поражен Новоспасский НПЗ в населенном пункте Новоспасское, Ульяновская область РФ.

Этот нефтеперерабатывающий завод входит в состав холдинга "Проминвест". Главное направление деятельности - первичная переработка углеводородов. Объем переработки составляет 600 тысяч тонн нефти в год (0,2% общей российской переработки).

Завод производит бензин, дизтопливо и мазут, а также обеспечивает топливом внутреннее потребление РФ и осуществляет экспорт нефтепродуктов.

Также поражен Марийский НПЗ в населенном пункте Табашино, республика Марий Эл. На объекте были зафиксированы взрывы и пожар.

Завод обеспечивает внутренние потребности Приволжского федерального округа. Проектная мощность переработки - 1,3 млн тонн в год, что составляет 0,5% всей переработки РФ.

Он также имеет две установки первичной переработки нефти и установку вакуумной переработки мазута.

"Результаты миссий и степень нанесенного ущерба уточняются", - добавили в штабе.

Кроме того, отечественные ударные беспилотники этой ночью поразили Буденовский газоперерабатывающий завод в городе Буденовск Ставропольского края РФ.

Зафиксировано попадание в производственную установку ГПУ-1. Проектная мощность переработки этого ГПЗ - 2,2 млрд куб. м газа в год. Обеспечивает газом ряд предприятий в регионе и является источником сырья для нефтехимической отрасли.

"Вывод из строя мощностей указанных предприятий на территории РФ снижает возможности российской армии в ведении боевых действий. Силы обороны Украины продолжают реализовать меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии РФ против Украины. Дальше будет...", - добавили в Генштабе.

Ситуация в Крыму

Напомним, утром 29 октября в разных частях временно оккупированного Крыма прогремели взрывы и вспыхнули пожары.

По предварительным данным, под ударами оказалась, по меньшей мере, одна нефтебаза, а также, вероятно, военный объект. Подробнее о взрывах на полуострове, можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, источники РБК-Украина сообщили, что в ночь на 29 октября ударные беспилотники СБУ поразили ряд ключевых военных и инфраструктурных целей на полуострове.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Генштаб ВСУ Война России против Украины
Новости
Ночная атака в Крыму: СБУ уничтожила "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС, - источники
Ночная атака в Крыму: СБУ уничтожила "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС, - источники
Аналитика
Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине