Украинские ученики, застрявшие в Австрии из-за наводнений, вернутся домой уже завтра

Украинские дети, которые не могли выехать из Австрии из-за наводнений, смогут вернуться домой уже завтра, 17 сентября.

"У нас есть положительные новости! Уже завтра, 17 сентября украинская группа сможет уехать на Родину", - написал он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что была достигнута договоренность посольства Украины с перевозчиком, который сможет предусмотреть для членов украинской делегации необходимое количество мест в автобусе.

Украинский посол поблагодарил президента австрийской организации Ukrainehilfe Корнелиуса Гранига, который откликнулся на обращение Посольства и покрыл стоимость билетов для членов группы.

"Надеемся, что в этот раз непогода не помешает возвращению домой", - добавил он.

Химинец пожелал ученикам Львовского физико-математического лицея и Украинского физико-математического лицея КНУ успехов в дальнейшем обучении и побед на международных олимпиадах.

Наводнения в Австрии

Из-за стихии страдают несколько стран Европы, в том числе и Австрия. В стране больше всего от экстремальных погодных условий пострадала Нижняя Австрия. В результате наводнений под водой оказались целые населенные пункты. Сообщается, что погода продолжает ухудшаться.

Наводнения также разрушили две дамбы. Было затоплено около 100 дорог, включая федеральные трассы и два автобана вблизи Вены – Южный (A2) и Западный (A1).

Из-за непогоды украинские дети не могли вернуться домой.