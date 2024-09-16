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В Австрии дети не могут вернуться в Украину из-за непогоды, посольство контролирует ситуацию

Понедельник 16 сентября 2024 14:40
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В Австрии дети не могут вернуться в Украину из-за непогоды, посольство контролирует ситуацию Иллюстративное изображение (facebook.com/innenministerium)
Автор: Сергей Пышкин

В Австрии из-за непогоды 27 украинских детей не могут вернуться обратно в Украину. Ситуация находится под контролем посольства Украины и Австрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД), которое цитирует консульскую представительницу Викторию Ши.

"Консулы поддерживают контакт с двумя сопровождающими лицами, руководителями группы 27 детей. Украинские дипломаты также обеспечили питание для детей и их расселение в отель", - пишет МИД.

Посольства Украины в Австрии и Венгрии сейчас работают над вариантами возвращения детей в Украину.

Непогода в Австрии

На днях Центральную и Восточную Европу накрыли сильные ливни из-за шторма "Борис". Согласно прогнозам, непогода будет продолжаться как минимум до понедельника. В частности из-за того, что шторм притягивает холодный воздух с севера, который смешивается с влагой, поступающей из чрезвычайно теплых вод Средиземного и Черного морей, непогода оказалась очень разрушительной.

Тем временем в Австрии сильные дожди привели к прорыву двух дамб, в результате чего ряд населенных пунктов были затоплены.

Подробнее о непогоде и последствиях в европейских странах - в материале "Села под водой и первые жертвы. Что известно о последствиях мощного наводнения в Европе".

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