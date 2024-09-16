Українські учні, що застрягли в Австрії через повені, повернуться додому вже завтра

Українські діти, які не могли виїхати з Австрії через повені, зможуть повернутися додому вже завтра, 17 вересня.

"Маємо позитивні новини! Вже завтра, 17 вересня українська група зможе виїхати на Батьківщину", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що була досягнута домовленість Посольства України з перевізником, який зможе передбачити для членів української делегації необхідну кількість місць в автобусі.

Український посол подякував президенту австрійської організації Ukrainehilfe Корнеліусу Гранігу, який відгукнувся на звернення Посольства й покрив вартість квитків для членів групи.

"Сподіваємося, що на цей раз негода не стане на заваді поверненню додому", - додав він.

Химинець також побажав учням Львівського фізико-математичного ліцею та Українського фізико-математичного ліцею КНУ успіхів у подальшому навчанні та перемог на міжнародних олімпіадах.

Повені в Австрії

Через стихію наразі страждають кілька країн Європи, у тому числі й Австрія. В країні найбільше від екстремальних погодних умов постраждала Нижня Австрія. Внаслідок повеней під водою опинилися цілі населені пункти. Повідомляється, що погода продовжує погіршуватися.

Повені також зруйнували дві дамби. Було затоплено близько 100 доріг, включаючи федеральні траси та два автобани поблизу Відня - Південний (A2) і Західний (A1).

Через негоду українські діти не могли повернутися додому.