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Работал на две спецслужбы. Украине впервые выдали агента РФ: все детали

Вторник 01 апреля 2025 17:43
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Работал на две спецслужбы. Украине впервые выдали агента РФ: все детали Фото: СбУ задержала российского агента из пула Медведчука (РБК-Украина)
Автор: Ірина Гайдук, Юлия Акимова

Служба безопасности Украины совместно со Службой внешней разведки и правоохранителями Польши задержали в ЕС российского агента из пула Виктора Медведчука, основателя запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ".

Об этом Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

По информации РБК-Украина, речь идет о Кирилле Молчанове.

Украинские и польские правоохранители провели многоходовую международную спецоперацию на территории ЕС. Впервые с начала полномасштабного вторжения по запросу СБУ в Украину передали российского агента, который работал против нее в информационной сфере.

Сначала его задержали в Польше, а сейчас агент находится в одном из киевских СИЗО.

Что известно о задержанном агенте

"Фигурантом дела является "политический эксперт" из медийного пула подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука. По материалам дела, злоумышленник был завербован и работал одновременно на две спецслужбы страны-агрессора: ФСБ и внешнюю разведку РФ", - рассказали в СБУ.

Сообщается, что "политэксперт" Медведчука по указанию российских оккупантов занимался дискредитацией Украины на международной арене. Также он работал над расшатыванием внутренней ситуации в странах-партнерах Украины.

"В 2022 году он выехал в Россию, где впоследствии стал одним из ключевых идеологов кремлевских медийных проектов "Другая Украина" и "Голос Европы" (Voice of Europe)", - добавили в Службе безопасности.

Также злоумышленник был одним из частых гостей ток-шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева. Только в течение 2023 года он 35 раз участвовал в его прямых эфирах, где оправдывал вооруженную агрессию РФ и распространял фейки о ситуации в Украине.

Работал на две спецслужбы. Украине впервые выдали агента РФ: все детали

Фото: паспорта задержанного (РБК-Украина)

Кроме того, он организовывал на территории ЕС уличные акции в интересах Кремля, где призывал к сворачиванию международной поддержки Украины.

Еще одним важным направлением подрывной деятельности фигуранта были публичные призывы к подготовке заказных терактов в Украине. Для этого псевдополитолог использовал свой телеграм-канал, на котором регулярно "репостил" чат-боты российских спецслужб, собирающие разведданные о Силах обороны.

В чем обвиняют "политэксперта"

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 и ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников и коллаборационная деятельность).

Сейчас расследование продолжается.

Медведчук и его приспешники

Напомним, Виктор Медведчук - кум российского диктатора Владимира Путина и основатель запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ". Перед началом полномасштабной войны России против Украины ему было объявлено подозрение в государственной измене.

До февраля 2022 года Медведчук находился под домашним арестом, однако впоследствии сбежал. Позже его задержала Служба безопасности Украины (СБУ), а в сентябре экс-нардепа обменяли на защитников Мариуполя.

С тех пор СБУ задержала уже не одного соратника Медведчука, которые пропагандировали российские нарративы. В частности, в ноябре прошлого года Служба безопасности задержала в Киевской области "политэксперта", который был частым гостем на телеканалах Виктора Медведчука. Там он регулярно продвигал нарративы Кремля.

А в начале 2025 года был задержан бывший телеведущий подсанкционных телеканалов "Наш" и NewsOne. Его подозревают в оправдании российской агрессии против Украины.

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Виктор Медведчук Служба безопасности Украины
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