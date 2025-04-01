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Працював на дві спецслужби. Україні вперше видали агента РФ: всі деталі

Вівторок 01 квітня 2025 17:43
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Працював на дві спецслужби. Україні вперше видали агента РФ: всі деталі Фото: СбУ затримала російського агента з пулу Медведчука (РБК-Україна)
Автор: Ірина Гайдук, Юлія Акимова

Служба безпеки України спільно зі Службою зовнішньої розвідки та правоохоронцями Польщі затримали у ЄС російського агента із пулу Віктора Медведчука, засновника забороненої в Україні партії "ОПЗЖ".

Про це Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України (СБУ).

За інформацією РБК-Україна, мова йде про Кирила Молчанова.

Українські і польські правоохоронці провели багатоходову міжнародну спецоперацію на території ЄС. Вперше з початку повномасштабного вторгнення за запитом СБУ в Україну передали російського агента, який працював проти неї в інформаційній сфері.

Спочатку його затримали у Польщі, а зараз агент знаходиться в одному із київських СІЗО.

Що відомо про затриманого агента

"Фігурантом справи є "політичний експерт" з медійного пулу підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука. За матеріалами справи, зловмисник був завербований і працював одночасно на дві спецслужби країни-агресора: ФСБ та зовнішню розвідку РФ", - розповіли в СБУ.

Повідомляється, що "політексперт" Медведчука за вказівкою російських окупантів займався дискредитацією України на міжнародній арені. Також він працював над розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-партнерах України.

"У 2022 році він виїхав до Росії, де згодом став одним із ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів "Другая Украина" та "Голос Європи" (Voice of Europe)", - додали в Службі безпеки.

Також зловмисник був одним із частих гостей токшоу російського пропагандиста Володимира Соловйова. Тільки протягом 2023 року він 35 разів брав участь у його прямих ефірах, де виправдовував збройну агресію РФ та поширював фейки про ситуацію в Україні.

Працював на дві спецслужби. Україні вперше видали агента РФ: всі деталі

Фото: паспорти затриманого (РБК-Україна)

Крім того, він організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах Кремля, де закликав до згортання міжнародної підтримки України.

Ще одним важливим напрямом підривної діяльності фігуранта були публічні заклики до підготовки замовних терактів в Україні. Для цього псевдополітолог використовував свій телеграм-канал, на якому регулярно "репостив" чат-боти російських спецслужб, що збирають розвіддані про Сили оборони.

У чому звинувачують "політексперта"

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників та колабораційна діяльність).

Наразі розслідування триває.

Медведчук і його поплічники

Нагадаємо, Віктор Медведчук - кум російського диктатора Володимира Путіна та засновник забороненої в Україні партії "ОПЗЖ". Перед початком повномасштабної війни Росії проти України йому було оголошено підозру у державній зраді.

До лютого 2022 року Медведчук перебував під домашнім арештом, проте згодом втік. Пізніше його затримала Служба безпеки України (СБУ), а у вересні екснардепа обміняли на захисників Маріуполя.

З того часу СБУ затримала вже не одного поплічника Медведчука, які пропагували російські наративи. Зокрема, у листопаді минулого року Служба безпеки затримала у Київській області "політексперта", який був частим гостем на телеканалах Віктора Медведчука. Там він регулярно просував наративи Кремля.

А на початку 2025 року було затримано колишнього телеведучого підсанкційних телеканалів "Наш" і NewsOne. Його підозрюють у виправданні російської агресії проти України.

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Віктор Медведчук Служба безпеки України
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