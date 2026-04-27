ua en ru
Пн, 27 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украинские суды начали использовать искусственный интеллект: как он работает

18:25 27.04.2026 Пн
3 мин
Искусственный интеллект в судебной системе рассматривают как инструмент помощи, а не замену судьи
aimg Татьяна Веремеева
Украинские суды начали использовать искусственный интеллект: как он работает Фото: Суды в Украине будут использовать ИИ (Getty Images)

Искусственный интеллект не может применяться для принятия судебных решений, однако уже используется как вспомогательный инструмент в работе судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Высший антикоррупционный суд.

Главное:

  • Роль ИИ: Технология используется только как вспомогательный инструмент - она не может принимать судебные решения или заменить судью.
  • Аналитика: ИИ незаменим для быстрой обработки и анализа больших массивов данных из открытых источников в работе ВАКС.
  • Цифровизация: Сейчас идет тестирование инструментов транскрибирования, которые превращают аудиозаписи судебных заседаний в текстовый формат.
  • План развития: Использование ИИ является частью официальной стратегии цифровизации суда, рассчитанной на 2026-2028 годы.
  • Безопасность: Приоритетом внедрения является сохранение баланса между инновациями и киберзащитой судебной информации.
  • Динамичность: Из-за быстрого развития технологий ВАКС постоянно адаптирует нормативную базу для контролируемого применения алгоритмов.

Как используют искусственный интеллект

По словам руководителя аппарата суда Богдан Крикливенко, ИИ не может заменить судью и не применяется для принятия решений. В то же время технологии уже помогают в работе с информацией.

"ИИ не может быть использован для принятия судебных решений, однако он является незаменимым помощником для анализа больших массивов данных из открытых источников", - пояснил он.

В суде уже внедряют отдельные цифровые решения. В частности, сейчас тестируют инструменты транскрибирования - то есть преобразования аудио в текст. Это позволяет быстрее обрабатывать информацию и оптимизировать работу судебной системы.

Что предусматривает стратегия

В ВАКС отмечают, что использование искусственного интеллекта является частью цифровизации суда, заложенной в стратегии развития на 2026-2028 годы. В то же время из-за быстрого развития технологий нормативную базу приходится постоянно обновлять.

Среди ключевых вопросов - баланс между внедрением инноваций и кибербезопасностью. В суде подчеркивают, что технологии могут значительно повысить эффективность работы, однако их применение должно оставаться контролируемым и безопасным.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Минцифры запускает голосового ИИ-консультанта, который круглосуточно будет отвечать украинцам на горячей линии. В дальнейшем такие решения планируют интегрировать и в "Дію", а сам проект является частью стратегии развития искусственного интеллекта в Украине.

Также мы писали, что украинцы выбрали название для первой национальной большой языковой модели (LLM) - им стало "Сяйво". Эту ИИ-систему разрабатывают Минцифры вместе с "Киевстар", и она будет работать в госсервисах, бизнесе, образовании и обороне. Открытое бета-тестирование планируют запустить уже в конце весны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Суд Искусственный интеллект
Новости
Украина предупреждает Израиль о проблемах в отношениях из-за второго судна с краденым зерном
Украина предупреждает Израиль о проблемах в отношениях из-за второго судна с краденым зерном
Аналитика
