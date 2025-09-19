Россияне потеряли в войне против Украины почти 1,1 млн солдат, - Генштаб
За последние сутки, с 18 на 19 сентября, россияне потеряли в боях против Украины еще 1150 солдат. В целом потери противника достигают почти 1,1 млн человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 19 сентября 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 099 530 (+1150) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 191 ед;
- боевых бронированных машин - 23 278 (+1) ед;
- артиллерийских систем - 32 896 (+17) ед;
- РСЗО - 1492 (+1) ед;
- средства ПВО - 1218 (+1) ед;
- самолетов - 422 ед;
- вертолетов - 341 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 60 680 (+211) ед;
- крылатых ракет - 3718 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 62 044 (+44) ед;
- специальной техники - 3968 (+3) ед.
ВСУ возвращают украинскую территорию
Напомним, вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины ведут контрнаступательную операцию под Добропольем и в районе Покровска в Донецкой области.
Он рассказал, что украинские бойцы освободили 160 квадратных километров территории, а потери РФ перевалили за тысячу единиц живой силы.
"Мы осуществляем сейчас одну из наших контрнаступательных операций на Донецком направлении, в районе Покровска, в районе Доброполья. Жесткие бои, но удалось нанести россиянам ощутимые потери", - отметил президент.
Глава государства добавил, что ВСУ фактически сорвали полноценную наступательную операцию РФ, на которую они рассчитывали после того, как стала операция в Сумской области.