Украина разработала уникальный морской дрон для охоты на российские самолеты

В Украине разработали новый морской беспилотник-тримаран SIRENA. Комплекс оснащен мощными средствами радиоэлектронной борьбы и ракетами для поражения российской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Милитарный ".

Особенности и возможности дрона

По информации издания, новейший беспилотный тримаран SIRENA был представлен на международной выставке Eurosatory в Париже. Платформа была специально разработана для проведения сложных операций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в закрытых и спорных морских акваториях.

Главным отличием беспилотника является интегрированное многодиапазонное средство подавления, работающее в широком частотном диапазоне от 300 до 6000 МГц. Благодаря этому комплекс способен одновременно блокировать вражескую связь, навигационные сигналы GNSS и каналы управления другими БПЛА.

Радиус эффективного электронного подавления средств противника достигает 30 километров. Для навигации и защиты тримаран оснащен радаром Pelican V1 и системой РЭБ Scorpion V5, которая способна эффективно подавлять автопилот вражеских средств и противодействовать дронам-камикадзе типа "Шахед".

Вооружение и характеристики комплекса

Помимо систем подавления, беспилотник получил серьёзное вооружение для противодействия воздушным целям:

На борту установлена пусковая установка SeaDRAGON

Комплекс способен применять ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder против авиации

Максимальная скорость тримарана составляет до 90 км/ч

Полезная нагрузка, которую может нести аппарат, составляет до 300 килограммов

Фото: дрон-тримаран SIRENA (militarnyi.com)

SIRENA может выполнять боевые миссии в автономном, полуавтономном и дистанционном режимах.

Беспилотник способен непрерывно действовать до 24 часов, обеспечивая защиту побережья и ведение разведки на расстоянии до 800 километров от командного пункта.