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Пограничники уничтожили российскую бронированную технику в Волчанске и показали видео

Харьковская область, Понедельник 10 июня 2024 16:56
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Пограничники уничтожили российскую бронированную технику в Волчанске и показали видео Фото: ГНСУ уничтожила бронированную технику РФ в Волчанске (facebook com usofcom)
Автор: Ярослава Борзова

Пограничники нанесли удар по бронированной технике оккупантов в Волчанске. Результаты работы поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.

Как отмечают пограничники, удар был нанесен беспилотником.

Согласно видео, техника оккупантов расположилась на одной из улиц разрушенного населенного пункта. Там ее заметили украинские защитники, после чего нанесли по нескольким единицам точных ударов из БПЛА.

Вторую единицу техники оккупанты пытались скрыть в лесной местности, однако операторы беспилотника смогли уничтожить и ее.

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Напомним, украинские защитники уничтожили оккупантов, проводивших наступление в Волчанске.

Также украинские пограничники уничтожили живую силу оккупантов на Харьковском направлении.

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