Украинские пограничники уничтожили вражеские силы на Харьковском направлении и показали видео

Украинские пограничники уничтожили живую силу окупантов на Харьковском направлении. Результаты работы они обнародовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram .

Украинские защитники FPV-дроном попали в здание с российскими оккупантами.

Отмечается, что на видео показана работа пограничников "Стальной границы".

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Напомним, украинские защитники уничтожили оккупантов, проводивших наступление в Волчанске.

Также накануне украинские пограничники уничтожили российский танк Т-72 на Бахмутском направлении.

Ранее сообщалось, что украинские защитники на Юге нанесли точный удар по оборонным укреплениям россиян.

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