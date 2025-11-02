Украинские пограничники разгромили подразделение врага в Донецкой области: ликвидировали 13 оккупантов

В ходе операции украинские воины ликвидировали 13 российских оккупантов. Кроме того, аэроразведчики из тяжелых дронов-бомберов нанесли точные удары по врагу, в результате чего еще пять захватчиков уничтожены и шестеро ранены.

Среди ликвидированных оккупантов обнаружены российские и белорусские паспорта.

Операция была проведена во взаимодействии с соединениями 3-го армейского корпуса и спецподразделением "Артан" Главного управления разведки Минобороны Украины.