СБУ ударила по логистике оккупантов: серия взрывов прогремела на базах врага (видео)
Служба безопасности Украины осуществила серию точных ночных ударов по складам и базам оккупантов на временно оккупированных территориях. Операцию провели спецназовцы подразделения "Альфа", использовав дроны FP-2 с боевыми зарядами весом 105 кг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Спецподразделение "Альфа" Службы безопасности Украины нанесло очередной точечный удар по позициям противника на временно оккупированных территориях.
По данным СБУ, в результате операции уничтожены места скопления техники и живой силы врага, которые использовались для логистики, снабжения и координации действий российских подразделений.
Атаки были осуществлены в ночное время с использованием современных беспилотных летательных аппаратов FP-2, оснащенных боевыми зарядами по 105 кг взрывчатки. Благодаря высокой точности дронов удары попали непосредственно в цели, что привело к детонации вражеских складов и значительным потерям среди оккупантов.
В Службе безопасности отметили, что подобные операции являются частью системной работы по уничтожению логистической инфраструктуры врага на оккупированных территориях.
"Служба безопасности Украины продолжает применять все доступные средства для нейтрализации врага и напоминает: мы уничтожим его в любом месте!", - отметили в ведомстве.
Потери россиян
Заметим, что украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
В частности потери российских захватчиков за минувшие сутки составили почти 1000 человек. Также украинские воины обезвредили четыре боевые бронированные машины, 25 артиллерийских систем, 348 беспилотных летательных аппаратов, 121 единицу автомобильной техники оккупантов.
Стоит напомнить, что в частности 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия" уничтожил за октябрь более 600 единиц живой силы россиян.