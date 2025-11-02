Українські прикордонники розгромили підрозділ ворога на Донеччині: ліквідували 13 окупантів

У ході операції українські воїни ліквідували 13 російських окупантів. Крім того, аеророзвідники з важких дронів-бомберів завдали точних ударів по ворогу, внаслідок чого ще п’ять загарбників знищено та шестеро поранено.

Серед ліквідованих окупантів виявлено російські та білоруські паспорти.

Операція була проведена у взаємодії зі з’єднаннями 3-го армійського корпусу та спецпідрозділом "Артан" Головного управління розвідки Міноборони України.