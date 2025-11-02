UA

Українські прикордонники розгромили підрозділ ворога на Донеччині: ліквідували 13 окупантів

Ілюстративне фото: українські прикордонники розгромили підрозділ ворога на Донеччині (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

На Донеччині спецпризначенці підрозділу "ДОЗОР" Державної прикордонної служби України провели успішні рейдово-штурмові дії по позиціях ворога у смузі відповідальності 3-го армійського корпусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

У ході операції українські воїни ліквідували 13 російських окупантів. Крім того, аеророзвідники з важких дронів-бомберів завдали точних ударів по ворогу, внаслідок чого ще п’ять загарбників знищено та шестеро поранено.

Серед ліквідованих окупантів виявлено російські та білоруські паспорти.

Операція була проведена у взаємодії зі з’єднаннями 3-го армійського корпусу та спецпідрозділом "Артан" Головного управління розвідки Міноборони України.

Втрати росіян

Сьогодні Служба безпеки України повідомила про серію нічних високоточних ударів по складах і базах російських окупантів на тимчасово захоплених територіях. Українські захисники продовжують завдавати ворогу значних втрат у живій силі та техніці, системно послаблюючи його наступальний потенціал у тилу.

За минулу добу армія РФ втратила майже 1000 військових. Крім того, ЗСУ знищили чотири броньовані машини, 25 артилерійських систем, 348 безпілотників та 121 одиницю автомобільної техніки противника.

