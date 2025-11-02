Активно штурмуют в Донецкой области: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

Российские войска не прекращают попыток прорвать оборону украинских защитников. За минувшие сутки произошло 143 боевых столкновения, наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском и Константиновском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Украины .

"Оперативная информация по состоянию на 08:00 02.11.2025 относительно российского вторжения. Начались 1 348-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения", - добавил он.

По данным военных, вчера противник нанес четыре ракетных и 74 авиационных ударов, применил четыре ракеты и сбросил 139 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3745 обстрелов, в том числе 101 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6295 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Гуляйполе, Нечаевка, Малиновка, Степное Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

В то же время, за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и две артиллерийские системы врага.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять боевых столкновений. Противник нанес пять авиационных ударов, сбросив при этом 15 управляемых авиационных бомб, совершил 184 обстрела, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Каменки и в сторону Колодезного и Двуречанского.

На Купянском направлении вчера состоялось три боевых столкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника вблизи Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал пять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Коровий Яр, Заречное, Ставки и в направлении Лимана.

На Славянском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Переездное, Федоровка и Григорьевка.

На Краматорском направлении вчера враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник совершил 19 атак в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки и в направлении населенных пунктов Константиновка и Бересток.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Мирноград, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономическое, Дорожное, Никаноровка, Удачное, Николаевка, Казацкое, Лисовка, Сухой Яр, Зверево, Котлино, Молодецкое, Филиал, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск и Гришино.

На Александровском направлении противник вчера совершил 18 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сечневое, Терновое, Вербовое, Алексеевка, Павловка, Привольное, Рыбное и в направлении Даниловки.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили одну вражескую попытку продвинуться вперед вблизи населенного пункта Новониколаевка.

На Ореховском направлении наши воины отбили две атаки врага в районах населенных пунктов Щербаки и Каменское.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили один вражеский штурм в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.