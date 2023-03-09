Украинские пограничники показали, как уничтожают позиции россиян в Бахмуте со Stinger

Украинские пограничники показали, как уничтожают позиции в Бахмуте Донецкой области. В городе ведутся бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

"Цель определена! Пуск! Пограничники в Бахмуте работают по вражеским воздушным целям из ПЗРК Stinger", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду, 8 марта, ВСУ отразили 110 атак россиян на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

По данным Института изучения войны, у России вероятно нет достаточного количества ресурсов, чтобы продолжать наступление в случае захвата Бахмута. В частности, россиянам не удалось окружить Бахмут, но они усугубляют наступления к северу от города. Также они активизировали свои атаки в районе Марьинки.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 590 оккупантов. Также было уничтожено средство ПВО и пять танков противника.