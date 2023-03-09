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Українські прикордонники показали, як нищать позиції росіян у Бахматі зі Stinger

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Україна, Четвер 09 березня 2023 12:59
Українські прикордонники показали, як нищать позиції росіян у Бахматі зі Stinger Фото: прикордонники показали, як нищать позиції росіян у Бахматі зі Stinger (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники показали, як нищать позиції у Бахмуті Донецької області. У місті точаться бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Ціль визначено! Пуск! Прикордонники у Бахмуті працюють по ворожим повітряним цілям з ПЗРК Stinger", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у середу, 8 березня, ЗСУ відобразили 110 атак росіян на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

За даними Інституту вивчення війни, у Росії ймовірно немає достатньої кількості ресурсів, щоб продовжувати наступ у разі захоплення Бахмута. Зокрема, росіянам не вдалося оточити Бахмут, але вони посилюють настання на північ від міста. Також вони активізували свої атаки у районі Мар'їнки.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували 590 окупантів. Також було знищено засіб ППО та п'ять танків противника.

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