У россиян нет резерва для продолжения наступления в случае захвата Бахмута, - ISW
В России вероятно нет достаточного количества ресурсов, чтобы продолжать наступление в случае захвата Бахмута.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики обратили внимание на заявление владельца ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина о том, что Минобороны России использовало его бойцов, чтобы истощить ВСУ в Бахмуте, а затем может отказаться от их услуг там.
"ISW не выявила никаких признаков того, что российские военные имеют хорошо оснащенный и подготовленный резерв для продвижения за пределы Бахмута. Большинство наблюдаемых российских подразделений на Донбассе уже ведут наступательные операции, в том числе российские воздушно-десантные (ВДВ) подразделения, что присоединились к российскому наступлению в Бахмуте в январе 2023 года", - заявили в ISW.
Поэтому аналитики уверены, что в случае захвата Бахмута наступление россиян в этом направлении завершится.
Ключевые выводы
- Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин объявил 8 марта, что российские войска захватили весь восточный Бахмут, и это утверждение согласовывается с имеющимися визуальными доказательствами.
- Маловероятно, что русские войска прорвутся за Бахмут, если россияне захватят город.
- Кремль, возможно, пытается создать новое подконтрольное правительству вооруженное формирование, объявленное добровольным подразделением через российскую государственную энергетическую компанию "Газпром".
- Официальный представитель США опроверг информацию разведки США о том, что проукраинская группа саботировала газопровод "Северный поток" в сентябре 2022 года.
- Немецкие и польские официальные лица объявили, что Германия и Польша поставят Украине 28 танков Leopard 2 в марте 2023 года, что укрепит возможности Украины по контрнаступлению в условиях больших потерь российских танков.
- Российские войска продолжали наносить наземные удары по линии Купянск - Святово - Кременная.
- Российские войска 8 марта продолжали наступательные действия в районе Бахмута, но завершить оцепление города так и не удалось.
- Российские войска продолжали наступательные операции в окрестностях Донецка.
- Российские источники утверждают, что украинские силы высаживаются на острова дельты Днепра третий день.
- Кремль удваивает усилия по возрождению кампаний по вербовке добровольцев по всей России и на оккупированной Украине.
- Российские госпитали продолжают формировать новые медицинские центры в России, стремясь максимально увеличить возможности переполнения госпиталей на оккупированных территориях для лечения раненых российских военнослужащих.
Ранее аналитики ISW заявляли, что у России не хватает возможностей для получения оперативных результатов в случае захвата Бахмута – максимум это может быть для них только тактической победой.
Также сообщалось, что россиянам не удалось окружить Бахмут, но они усугубляют наступления к северу от города.
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