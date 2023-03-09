Россияне не смогли окружить Бахмут: карты боев от ISW

Россиянам не удалось окружить Бахмут, но они усугубляют наступления к северу от города. Также они активизировали свои атаки в районе Марьинки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские войска продолжали вести наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные кадры, опубликованные 8 марта, показывают, что силы группы "Вагнера" совершили незначительное территориальное продвижение к востоку от Спорного (25 км к юго-востоку от Кременной).

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска провели безуспешные операции к северо-западу от Сватового в районе Гряниковки (54 км к северо-западу) и вокруг Кременной в районе Невского (19 км к северо-западу), Белогоровки (12 км к югу), Спорного, Выемки (26 км к югу) и Федоровки (33 км к юго-западу). Глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил о боях под Стельмаховкой (15 км западнее Сватового), Новоселовским (15 км северо-западнее) и Куземовкой (13 км северо-западнее).

Российский источник утверждал, что украинские тактические группы зондировали российскую оборону вблизи Гряниковки. Оно также сообщило, что российские войска совершили неопределенное наступление в направлении Кировска (17 км к западу от Кременной) и совершили наземные атаки вблизи Кременной в направлении Невского, Макеевки (22 км к северо-западу) и Белогоровки.

Бои на Донбассе

Российские войска 8 марта продолжили наступательные действия в районе Бахмута, но не сумели завершить оцепление города. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска продолжали штурм украинских позиций в Бахмуте и вели безуспешные наступательные действия в 11 км к северу от Бахмута в районах Берховки, Дубово-Василовки, Орехово-Василовки и Богдановки, а также в 6 км юго-западнее Бахмута. в районе Ивановского и Клещиевки.

Российский военный блоггер утверждал, что боевики группы "Вагнера" продвинулись в направлении Железнянского (10 км севернее Бахмута) и Григорьевки (9 км северо-западнее Бахмута). Геолокационные кадры, опубликованные 8 марта, показывают, что российские войска, вероятно, приблизились к участку трассы T0504 на юго-западе Бахмута.

Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин и несколько российских "военкоров" заявили 8 марта, что российские войска контролируют весь Бахмут к востоку от реки Бахмутка, как оценило ISW 7 марта. Российские военные блоггеры утверждали, что боевики Вагнера продолжают попытки продвижения в северной и южной частях Бахмута и что украинские силы продолжают вывод отдельных подразделений из города.

Российский "военкор" утверждал, что российские силы полуокружили украинские силы вдоль западного берега реки Бахмутка в Бахмуте, и что украинские силы не смогут выйти из этих районов без больших потерь. Его коллеги заявили 7 марта, что российские войска перекрыли все украинские наземные линии связи (GLOC) в Бахмут, включая сельские дороги между Временным Яром (11 км к западу от Бахмута) и Хромовым (2 км к западу от Бахмута).

Другой российский "военкор" утверждал, что 7 марта украинские войска совершили контратаки в районе Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и в направлении Клищиевки (6 км к юго-западу от Бахмута). Сообщения украинского Генштаба о наступательных действиях России вблизи Клищиевки, населенного пункта, который российские силы контролировали по крайней мере с начала января 2023 года, могут свидетельствовать о том, что украинские силы оттеснили российские силы дальше от трассы T0504, хотя ISW не видела ни одного визуального подтверждения. это сделали. Российский военный блоггер утверждал, что российские войска также продвинулись к Ступочкам (11 км к западу от Бахмута).

Российские войска могут наращивать темпы наступательных операций к северо-западу от Бахмута. Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили более 30 штурмов вблизи Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута), что составляет примерно тридцать процентов от общего объема наступательных операций России, о которых Генштаб отчитывался в Украине 8 марта.

Сообщается, что высокий темп российских нападений вокруг Орехово-Василовки, вероятно, слишком далеко северо-западнее Бахмута, чтобы эффективно помочь в попытке России развернуться вокруг Бахмута, учитывая, что Орехово-Василовка находится на расстоянии более 8 км от ближайшего украинского маршрута поставки через Хромово.

Известные российские "военкоры" все чаще обсуждают возможность украинских контрнаступлений в районе Бахмута, причем некоторые упоминают Маньковку (14 км северо-западнее Бахмута) как потенциальную территорию, где украинские силы могут начать эти операции. Российские войска, возможно, ведут высокие темпы операций северо-западнее Бахмута, чтобы испортить будущие украинские контратаки, которые могли бы ослабить давление на украинские силы в Бахмуте.

8 марта российские войска продолжили наступление на подступах к Донецку. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в 17 км севернее Авдеевки в районе Каменки и Александрополя и в пределах 36 км юго-западнее Авдеевки в районе Северного, Первомайского, Невельского, Водяное, Марьинка и Новомихайловка.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили более 20 наступательных ударов вблизи Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки), что составляет примерно пятую часть от общего числа наступательных операций России, о которых Генштаб сообщил в Украине 8 марта.

Российский "военкор" утверждал, что русские войска вели штурм вблизи Победы (32 км к юго-западу от Авдеевки) и Красногоровки (21 км к юго-западу от Авдеевки), а также украинских укрепрайонов вблизи Авдеевки из Спартака (4 км к югу от Авдеевки). и Опросного (3 км к югу от Авдеевки). Его коллега заявил, что российские войска ведут позиционные наступательные действия вблизи Авдеевки.

Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска возобновили наступательные действия в направлении Красногоровки (9 км севернее Авдеевки) и захватили Веселое (7 км севернее Авдеевки), хотя ISW не наблюдает ни одного визуального подтверждения этих утверждений. Они заявили, что российские войска намерены давить на украинские силы в Авдеевке на север в направлении Веселого и с юга в направлении Водяного (8 км к юго-западу от Авдеевки), куда, как сообщается, пытается наступать 1-я славянская бригада. называемой "ДНР".

В последние недели российские войска увеличили темп наступательных операций к северу от Авдеевки, вероятно, в рамках тактической смены, похожей на смену российской тактики во время штурма Марьинки. В последние недели российские силы все активнее пытаются давить на украинские силы, чтобы они покинули Марьинку, атакуя север и юг от населенного пункта, вместо того, чтобы продолжать дорогие фронтовые наступления на крепко укрепленные украинские позиции.

Российские войска пока не обладают необходимой боевой мощью в районе Авдеевки, чтобы наступать на Авдеевку с севера и юга, и вряд ли сделают это, если не развернут значительные подкрепления в этом районе.

"Южная ось"

Российские источники утверждали, что украинские войска третий день 8 марта подсаживались на островах дельты Днепра. 8 марта российский источник заявил, что российские войска обстреляли украинские позиции на островах дельты Днепра и что на острове продолжаются позиционные бои. 7 марта Южное оперативное командование ВСУ сообщило, что украинские войска уничтожили российский склад боеприпасов на острове Большой Потемкин к юго-западу от Херсона.

8 марта российские источники сообщили, что украинские войска нанесли удар с БПЛА по Энергодару Запорожской области, нанеся пожар в поле. Российские источники утверждают, что огонь распространился на четыре гектара земли, угрожая поддерживающей Энергодар линии электропередач и местной инфраструктуре.

Однако, российский источник утверждает, что Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) пожар не угрожает. Советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрюшенко 8 марта намекнул, что проукраинские силы могли провести удары, повлекшие пожар. ISW широко сообщал о милитаризации российскими войсками ЗАЭС и близлежащей территории.

8 марта российские войска продолжали обычные удары по районам западнее Гуляйполя и в Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областях.