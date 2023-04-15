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Япония предоставит Украине 400 млн долларов на восстановление критической инфраструктуры

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Украина, Суббота 15 апреля 2023 13:13
Япония предоставит Украине 400 млн долларов на восстановление критической инфраструктуры Фото: Япония выделит Украине 400 млн долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Японское государственное агентство JICA предоставит Украине 400 млн долларов безвозвратной помощи в рамках Программы экстренного восстановления, направленной на критическую инфраструктуру. Соглашение подписали представители JICA и Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

По данным пресс-службы, в первую очередь речь идет об обеспечении базовых граждан Украины и восстановлении критической инфраструктуры.

Средства будут выделяться в поддержку следующих направлений:

  • - оборудование для гуманитарного разминирования
  • - транспортное обслуживание
  • - энергетическое обслуживание
  • - управление отходами разрушений
  • - водоснабжение
  • - медицинское оборудование
  • - оборудование для предоставления образовательных услуг
  • - аграрного сектора
  • - сектор общественного вещания
  • - сектор коммунальных услуг на уровне органов местного самоуправления.

Кроме того, правительство Японии выделит 70 млн долларов грантовой поддержки обновлению Украины через механизм Программы развития ООН. В целом с начала года была достигнута договоренность между Украиной и Японией о выделении более 600 млн долларов на восстановление Украины, сообщили в пресс-службе

Агентство JICA - японская правительственная организация по предоставлению технической, грантовой помощи и льготных кредитов правительствам иностранных государств.

Напомним,Всемирный банк оценил в 411 млрд долларов потребности Украины в финансировании для восстановления и реконструкции, из которых 14 млрд долларов - критические потребности, которые должны быть закрыты в этом году.

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