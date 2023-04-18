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Япония выделит 23 млн долларов для покрытия военных рисков при инвестициях в Украину

Новина українською →
Вторник 18 апреля 2023 17:20
Япония выделит 23 млн долларов для покрытия военных рисков при инвестициях в Украину Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Япония выделит 23 миллиона долларов для покрытия военных рисков при инвестициях в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"Отдельно есть важная договоренность с Японией. Помимо долгосрочной программы поддержки, Япония первая страна, которая вносит вклад в 23 миллиона долларов для покрытия военных рисков при инвестициях в Украину", - сказал Шмыгаль.

По его словам, этот вклад в MIGA (Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций - ред.) позволит нам гораздо легче вернуть частные иностранные инвестиции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что правительство Японии планирует направить в Украину 3,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года. Эти средства позволят профинансировать приоритетные, в частности, социальные и гуманитарные расходы.

Также ранее мы писали, что японское государственное агентство JICA предоставит Украине 400 млн долларов безвозвратной помощи в рамках Программы экстренного восстановления, направленной на критическую инфраструктуру. Соглашение подписали представители JICA и Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

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