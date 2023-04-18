Япония выделит 23 млн долларов для покрытия военных рисков при инвестициях в Украину

Япония выделит 23 миллиона долларов для покрытия военных рисков при инвестициях в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"Отдельно есть важная договоренность с Японией. Помимо долгосрочной программы поддержки, Япония первая страна, которая вносит вклад в 23 миллиона долларов для покрытия военных рисков при инвестициях в Украину", - сказал Шмыгаль. По его словам, этот вклад в MIGA (Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций - ред.) позволит нам гораздо легче вернуть частные иностранные инвестиции.