Голос нации. Украинские писатели и иллюстраторы, которых читает и признает весь мир

Современная украинская литература все увереннее выходит на международную арену. Книги наших авторов переводят на десятки языков, а их голоса становятся символами украинской культуры в мире.

РБК-Украина рассказывает о самых известных современных писателях, которых читают и ценят за рубежом.

Сергей Жадан

Произведения Сергея Жадана переведены по меньшей мере на 20 языков и популярны в США, Германии, Польше, Франции, Италии, Венгрии и Латвии.

На счету Жадана - пять романов, 11 поэтических сборников, музыкальные проекты, экранизация и многочисленные награды в Швейцарии, Польше, Германии и США. Среди них и номинация на PEN America Literary Awards, Премия Свободы (Швейцария), Премия мира (Германия) и награда имени Ханны Арендт.

Сергей Жадан (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Оксана Забужко

В 1996 году роман "Полевые исследования украинского секса" стал литературной сенсацией и вывел современную украинскую прозу на новый уровень. С тех пор Оксана Забужко опубликовала более 20 книг, ее произведения переводят и ставят на сценах европейских и американских театров.

Забужко известна также как автор философских трудов и эссе, а с начала полномасштабной войны стала одним из самых громких украинских голосов в мире, призывая международное сообщество к справедливости.

Оксана Забужко (фото: facebook.com/oksana.zabuzhko)

Юрий Андрухович

Один из первых украинских писателей, заинтересовавший иностранную публику. Соучредитель "станиславского феномена", он сделал постмодернизм узнаваемым явлением в нашей литературе.

Первую международную премию получил еще в 1996 году, а сейчас имеет более десяти престижных наград. Его произведения переведены как минимум на 15 языков и продаются по всему миру.

Кроме собственного творчества, Андрухович известен как переводчик. Он адаптировал на украинский "Ромео и Джульетту", "Гамлета" и другие классические тексты.

Юрий Андрухович (фото: facebook.com/yuri.andrukhovych)

Андрей Курков

Автор, чьи произведения неоднократно входили в европейские бестселлеры и были экранизированы. Курков известен благодаря остросюжетным романам с детективными элементами и неожиданными финалами.

Его книги переведены на 36 языков, а рецензии регулярно публикуют в The New York Times. Кроме литературы, Курков активно представляет Украину за рубежом, давая интервью ведущим СМИ.

Андрей Курков (фото: Википедия)

Екатерина Бабкина

Одна из самых молодых, но уже самых известных украинских авторов в мире. Ее книги переведены как минимум на шесть языков, а в 2021 году она стала одной из трех украинских лауреатов престижной европейской премии "Ангелус".

В активе Бабкиной более 20 книг, включая поэзию, прозу и сценарии. Во время войны писательница уехала в Великобританию с дочерью, но активно занимается культурной и волонтерской деятельностью.

Екатерина Бабкина (фото: instagram.com/babkina)

Андрей Любка

Один из самых молодых украинских авторов, получивший международное признание. Его произведения переводят на разные языки, особое внимание за рубежом привлекли эссе и короткая проза.

В 2017 году Любка получил премию имени Юрия Шевелева за эссеистику, а его книги неоднократно входили в списки "Книги года BBC". Долгое время писатель не издавал новых произведений, но читатели уже ожидают новинку от него - приключенческий роман "Вечер в Стамбуле".

Это история о том, как украинский писатель в разгар войны с Россией отправляется в Турцию на презентацию перевода своей книги. Казалось бы, обычная литературная поездка. Но перед отъездом к нему обращается офицер Службы безопасности Украины с небольшой просьбой.

Андрей Любка (фото: instagram.com/andriylyubka)

Евгения Кузнецова

По словам Евгении, она всегда знала, что ее жизненная задача - писать. Первую художественную книгу Евгении "Спросите Миечку" издали в 2021 году. Она также вошла в Короткий список в номинации Книга года BBC-2021.

Евгения написала научно-популярное издание о языковой политике во времена СССР "Язык-меч: как говорила советская империя". Роман "Лестница" Кузнецовой стал книгой года BBC-2023.

В этом году Евгения Кузнецова вошла в длинный список литературной премии Центральной Европы Angelus.

Евгения Кузнецова (фото: book.artarsenal.in.ua)

Украинская литература в международных конкурсах

В 2019 году книга "Я так вижу" украинской творческой мастерской "Аграфка" попала в список призеров конкурса "Самая красивая книга года". Жюри рассмотрело более 600 заявок из 32 стран мира. Призерами конкурса стали сразу 14 книг, а "Я так вижу" наградили бронзовой наградой.

Книга "Я так вижу" вошла в список самых красивых книг года 2019 (фото: "Видавництво Старого Лева")

В 2025 году международная художественная платформа dPICTUS обнародовала перечень из 100 лучших книг-картинок 2025 года. В перечень вошла книга "С полуслова. Об общении и понимании друг друга" писательницы и иллюстратора Романи Романишин и иллюстратора Андрея Лесива.

Книга "З півслова. Об общении и понимании друг друга" (фото: "Видавництво Старого Лева")

В длинный список литературной премии Европейского банка реконструкции и развития 2025 вошли книги The Ukraine Артема Чапая, "Мои женщины" Юлии Илюхи и "Забвение" Тани Малярчук.

Украинские иллюстраторы на мировой арене

В 2025 году украинская иллюстраторка Евгения Полосина стала лауреатом американской премии American Illustration. В 2023 году она стала победительницей премии "Лучший книжный дизайн" от Книжного Арсенала за документальный комикс "Блэкаут. Хроники нашей жизни во время войны России против Украины".

Иллюстрация Евгении Полосиной (фото: chytomo.com)

Кроме того, в начале этого года Болонская ярмарка детской книги обнародовала перечень победителей 59 Болонской выставки иллюстраторов. Иллюстратор из Украины Мария Гайдук стала одной из победительниц.

Иллюстрация Марии Гайдук (фото: chytomo.com)

Финалистками премии также стали еще четыре украинские художницы: Оксана Драчковская, София Куприянова, Анна Иваненко и Олеся Секереш.

Ирина Бабанина, Женя Полосина, Юлия Гвилим, Виктория Киенко и Мария Тихонова вошли в длинный список престижной премии для иллюстраторов World Illustration Awards 2025.

Кроме того, в длинный список вошла иллюстрация художницы украинского происхождения Анны До.