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Американец назвал украинских писателей и певцов, которых обожают в США

Среда 23 июля 2025 13:13
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Американец назвал украинских писателей и певцов, которых обожают в США Этих украинских поэтов и исполнителей любят американцы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Американец Майкл Виллена, который уже несколько лет живет в Украине, активно интересуется украинской культурой, слушает современную музыку, читает поэзию и даже записывает подкаст с творческими людьми.

В интервью РБК-Украина он назвал любимых украинских исполнителей и писателей.

Любимая украинская музыка в США

Среди украинских исполнителей Майкл прежде всего вспоминает Кузьму Скрябина.

"Я очень люблю Скрябина. На это много причин, но в целом, потому что он очень талантливый человек", - говорит он.

Также к его любимым попали "Один в каноэ", "Бумбокс", "Tember Blanche", BRYKULETS, "Nazva" и "TVORCHI". Именно эти группы он начал слушать сразу после переезда.

"У меня есть подкаст "Капля вдохновения", где мы говорили с разными музыкантами или исполнителями. Там я и познакомился с ними", - добавляет он.

Любимые писатели и поэты

Среди писателей Майкл отмечает Юрия Издрика.

Американец назвал украинских писателей и певцов, которых обожают в США

Украинский поэт Юрий Издрик (фото: instagram.com/izdryk_y)

"Недавно он был в Луцке. Я видел его выступление. Он такой, как рок-звезда. И это очень круто", - делится впечатлениями американец.

Также в списке его любимых - Леся Украинка и Лина Костенко. Хотя читать на украинском ему сложно, он старается не сдаваться.

"Мне нужна моя жена или Google Translate. То есть я не могу сказать, что все понимаю, но современные стихи для меня легче", - объясняет он.

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Бумбокс Скрябін Леся Украинка Лина Костенко
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