В НАТО раскрыли, как Украина помогает Западу готовиться к потенциальной войне

Брюссель, Среда 15 октября 2025 19:59
в НАТО активно перенимают украинский опыт войны
Автор: Милан Лелич

НАТО может многому научиться из опыта Украины в плане подготовки к вероятной новой войне. В частности, Альянс может многому научиться в сфере использования дронов и противодронной обороны.

Об этом рассказал журналистам РБК-Украина Майк Келлер, заместитель командующего Инициативы НАТО по безопасности помощи и обучения для Украины (NSATU) во время интервью в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По словам Келлера, НАТО получает много информации о самом процессе учений с участием стран Альянса и Украины. Соответственно, в НАТО знают, какие уроки Украина вынесла из своего опыта.

"И, конечно, мы можем предложить союзникам приехать в Висбаден и в NSATU, чтобы понять, через что сейчас проходит Украина, какой у нее опыт", - заверил он.

НАТО есть, чему поучиться

Келлер подтвердил, что НАТО может не только обучать украинских военных. Странам Альянса тоже есть, чему поучиться. Он добавил, что у него есть задача - извлечь максимум из украинского опыта, учитывая возможную войну в Европе.

"Мы можем многому научиться у Украины - особенно в сфере дроновых войн, но также и в сфере противодроновой обороны. Поэтому это не только мы поддерживаем вас - вы также поддерживаете нас... И поэтому то, что мы получаем от вас, является чрезвычайно ценным", - отметил он.

Что значит "получить опыт от Украины"

Келлер напомнил, что в Висбадене, где находится штаб-квартира NSATU, есть украинские офицеры, которые передают союзникам потребности Сил обороны. Они же делятся украинским опытом в той или иной сфере.

"Мы регулярно проводим семинары, чтобы развивать наши способности. На этих семинарах у нас всегда присутствуют украинские военные эксперты, которые помогают нам понять потребности и делятся своим опытом, чтобы мы понимали, к чему нам самим надо готовиться", - ответил он на вопрос о том, как организован процесс.

При этом украинские офицеры в Висбадене могут передавать боевой опыт, хотя не участвуют в непосредственном отражении дроновых атак. То, что они не вовлечены в противовоздушную оборону, не мешает им получать соответствующую информацию, которую затем передают союзникам.

"То есть не обязательно участвовать непосредственно в боевых действиях - достаточно общаться с людьми и получать от них информацию", - пояснил Келлер.

Также, по его словам, союзники находятся в постоянном контакте с военными Вооруженных сил Украины, которые занимаются непосредственно противодействием дронам.

"Мы находимся с ними в постоянном контакте - через офицеров связи, а также когда они приезжают на конференции в Висбаден или когда мы организуем их. То есть это происходит на постоянной основе", - резюмировал Келлер.

Отметим, что 15 октября министры обороны стран НАТО планировали провести в Брюсселе. Известно, что они обсудят усиление сдерживания и обороны Альянса, опираясь на решения, принятые на саммите в Гааге, а также дальнейшую поддержку Украины.

НАТО играет ключевую роль в предоставлении Украине военной помощи. Один из главных органов координации - специальное командование в Висбадене (Программа НАТО по безопасности и обучению для Украины, NSATU).

