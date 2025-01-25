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Атака "Шахедов": в Киеве были слышны взрывы

Киев, Суббота 25 января 2025 02:30
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Атака "Шахедов": в Киеве были слышны взрывы Фото: в Киеве были слышны взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В районе города Киев в ночь на 25 января были слышны взрывы. Перед этим в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских беспилотников.

Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Первый взрыв в столице был слышен около 02:20.

Отметим, в Киевской городской военной администрации заявляли о воздушной тревоге в столице в 02:02.

По данным Воздушных сил ВСУ на то время, вражеские ударные беспилотники, в частности, фиксировались в районе населенных пунктов Тараща и Обухов (Киевская область), и двигались в направлении на северо-запад.

Атака &quot;Шахедов&quot;: в Киеве были слышны взрывы

Отметим, в столичных пабликах и мониторинговых группах писали о движении БПЛА оккупантов с южного направления через Голосеевский район на Соломенский, затем о движении в сторону Печерского и Святошинского района. Также в сети рассказывали о работе ПВО в районе Киева.

Обновлено: был повторный взрыв

Примерно в 02:48 в Киеве снова был слышен взрыв.

Атака "Шахедов"

Как сообщалось ранее, вечером 24 января был зафиксирован запуск российскими оккупантами нескольких групп дронов-камикадзе по Украине для очередной воздушной атаки.

В ряде областей объявили тревогу из-за угрозы ударов "Шахедами".

Напомним также, минувшей ночью росармия атаковала Украину почти шестью десятками БПЛА. Силами и средствами ПВО ВСУ было сбито 25 дронов противника, еще 27 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны (без негативных последствий).

Также сообщалось, что 24 января в Харькове прогремел взрыв, тогда войска РФ атаковали город дронами.

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Киев Взрыв Атака дронов
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