ua en ru
Ср, 22 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украинские морские дроны Magura впервые будут производить в США, - WSJ

02:59 22.07.2026 Ср
3 мин
Соглашение может стать началом более масштабного обмена оружием между странами
aimg Екатерина Коваль
Украинские морские дроны Magura впервые будут производить в США, - WSJ Фото: Дрон Magura, который Украина использует для ударов по кораблям и инфраструктуре (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Американский производитель впервые приступит к выпуску морских дронов, разработанных и испытанных в бою Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Кто будет производить дроны

Соглашение заключили компании ReconCraft из Портленда, производящей лодки для спецназовцев, и украинский Uforce, создатель дронов Magura. Меморандум о взаимопонимании был подписан на прошлой неделе в украинском посольстве в Вашингтоне.

Соглашение расценивают как "партнерское соглашение", согласно которому обе компании будут предоставлять материалы, оборудование и работников. По словам соучредителя ReconCraft Джо Силковски, цель - производить сотни или даже тысячи дронов Magura ежегодно на мощностях в Орегоне и Южной Каролине.

Почему США заинтересованы именно сейчас

США начали использовать морские дроны в боевых действиях после лет тестирования - в этом месяце американские дроны-камикадзе атаковали иранскую подлодку и корабельный объект на военно-морской базе в Ормузском проливе.

Соглашение также совпадает с расширением обмена вооружением между США и Украиной. Ранее Трамп заявлял, что рассмотрит возможность разрешить Украине производить американские ракеты-перехватчики Patriot, запасы которых США исчерпали на Ближнем Востоке.

Пентагон готов потратить десятки миллиардов долларов на автономные системы в ближайшие годы - война с Ираном, истощившая запасы дорогих американских боеприпасов, показала потребность в более дешевом оружии.

Умеющие дроны Magura

Дроны Magura - это беспилотные скоростные лодки, способные нести полезную нагрузку около 770 кг на расстояние около 560 км.

Стоимость лодок в зависимости от конфигурации может составлять менее 500 000 долларов. Кроме ударных миссий, они могут запускать воздушные дроны, проводить противоминные операции и буксировать сонарные системы для обнаружения подлодок.

По словам гендиректора Uforce Олега Рогинского, разрешение Украины производить Magura в США "абсолютно ключевое", поскольку позволит американцам воспользоваться тактиками и концепциями, отточенными за годы войны в Украине.

Роль украинских дронов в войне

Дроны-камикадзе по типу Magura в значительной степени заставили российские военные корабли отступить с Черного моря. Они также поражали нефтяные танкеры и мосты, а некоторые транспортировали ракеты для сбития самолетов и ударов по наземным целям.

Конкуренция на американском рынке

В США дроны Magura попадут на уже насыщенный рынок беспилотных надводных аппаратов - многочисленные оборонные компании и стартапы выпускают новые лодки с растущей дальностью и взрывной мощностью.

В прошлом году Пентагон прислал нескольким крупным американским оборонным компаниям список 12 разных украинских дронов, спрашивая, хотят ли они их производить или сотрудничать с Украиной.

Соглашения между Киевом и Британией, Германией и Данией уже привели к тому, что украинские компании работают в этих странах, поскольку Европа скорее двигается, чтобы воспользоваться испытанными в боях технологиями.

"Мы – первая компания по производству беспилотных надводных аппаратов, одобренная правительством Украины для производства в Америке ради успеха американских военных", - заявил Шон Планки, руководитель Uforce USA.

Напомним, в сети уже показывали новые изображения украинского морского беспилотного катера Magura V7 - особенностью этой модели является способность поражать воздушные цели прямо во время пребывания на воде.

Кроме того, в Книге рекордов Украины официально зафиксировали сразу пять боевых рекордов, которых украинская военная разведка достигла благодаря применению семейства морских дронов Magura.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Miltech Война в Украине Дрони
Новости
Зеленский выбрал Драпатого новым главкомом ВСУ
Зеленский выбрал Драпатого новым главкомом ВСУ
Аналитика
Без "єОселі" некоторые девелоперы обанкротились бы: интервью главы "Укрфинжилья"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Без "єОселі" некоторые девелоперы обанкротились бы: интервью главы "Укрфинжилья"