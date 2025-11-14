Украинские дроны остановили работу крупного НПЗ России, - Reuters

Источники агентства сообщили, что завод может оставаться остановленным до конца месяца. Он был повторно атакован дронами и в пятницу, 14 ноября.

Российский нефтяной гигант "Роснефть", которому принадлежит завод, не дал ответа на запрос о комментарии.

Reuters со ссылкой на осведомленные источники пишет, что в результате ударов может быть повреждена установка первичной переработки нефти CDU-6. Эта установка - единственная на заводе. Ее номинальная суточная мощность составляет около 20 000 метрических тонн, или 147 000 баррелей нефти.

В прошлом году Саратовский НПЗ переработал 5,8 млн тонн нефти, что составляет около 2,2% от общего объема переработки нефти в России. Он произвел 1,9 млн тонн дизельного топлива, 1,2 млн тонн бензина и 1 млн тонн мазута.