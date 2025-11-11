ua en ru
Вт, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Саратов и Энгельс РФ под атакой неизвестных дронов: в районе НПЗ пожар

Вторник 11 ноября 2025 02:10
UA EN RU
Саратов и Энгельс РФ под атакой неизвестных дронов: в районе НПЗ пожар Иллюстративное фото: на месте взрывов работают службы (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Серия взрывов прогремела над российскими городами Саратов и Энгельс ночью 11 ноября. Также местные паблики написали о пожаре на Саратовском НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Согласно информации пабликов, в Саратове и Энгельсе работала ПВО из-за угрозы атаки дронов. Местные жители рассказали о взрывах в городах после часа ночи. Всего было слышно около 5-7 громких звуков.

По словам очевидцев, были видны вспышки на юго-западе Саратова и слышны звуки мотора в небе. Из динамиков в городах доносится сирена и просьбы диктора отойти от окон и укрыться в безопасном месте.

Пока официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупреждал об угрозе атаки БпЛА, а "Росавиация" ввела временные ограничения в аэропорту Саратова.

Атаки на Саратовскую область

Напомним, 8 ноября по всей Саратовской области РФ объявляли тревогу из-за атаки дронов, местные жаловались на взрывы.

В Саратове находится НПЗ, который специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и других продуктов - всего более 20 видов нефтепродуктов.

Время от времени регион посещают неизвестные дроны, ПВО реагирует. Отметим также, что в Саратовской области находится аэродром "Энгельс" - именно с него враг поднимает самолеты для ракетных ударов по Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Валерий Саратов НПЗ Энгельс Пожар
Новости
Как будут отключать свет 11 ноября: графики по регионам
Как будут отключать свет 11 ноября: графики по регионам
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа