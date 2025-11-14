Українські дрони зупинили роботу великого НПЗ Росії, - Reuters

Джерела агентства повідомили, що завод може залишатися зупиненим до кінця місяця. Він був повторно атакований дронами і у п'ятницю, 14 листопада.

Російський нафтовий гігант "Роснефть", якому належить завод, не дав відповіді на запит про коментар.

Reuters із посиланням на обізнані джерела пише, що в результаті ударів може бути пошкоджена установка первинної переробки нафти CDU-6. Ця установка - єдина на заводі. Її номінальна добова потужність становить близько 20 000 метричних тонн, або 147 000 барелів нафти.

Минулого року Саратовський НПЗ переробив 5,8 млн тонн нафти, що становить близько 2,2% від загального обсягу переробки нафти в Росії. Він виробив 1,9 млн тонн дизельного палива, 1,2 млн тонн бензину та 1 млн тонн мазуту.