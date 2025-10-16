ВСУ ночью снова поразили Саратовский НПЗ

Силы обороны Украины ночью 16 октября снова атаковали Саратовский НПЗ, который задействован в обеспечении потребностей Вооруженных сил России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ и Telegram ССО ВСУ.

"В ночь на 16 октября 2025 года Силы обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что саратовский нефтеперерабатывающий завод - это одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составил 4,8 млн тонн. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.

"Силы обороны Украины последовательно реализуют комплекс мероприятий по поражению критических элементов военно-промышленной базы российской федерации, чтобы лишить ее возможности продолжать агрессию", - добавили в Генштабе.

Силы специальных операций поразили НПЗ

"В ночь на 16 октября подразделения Сил специальных операций поразили Саратовский НПЗ в Саратовской области РФ", - говорится в сообщении ССО.

Известно, что завод входит в структуру нефтяной компании "Роснефть". Объемы переработки нефти по состоянию на 2020 год - 7,2 млн тонн, в 2023 году - 4,8 млн тонн.

Напомним, что ССО поразили этот объект ровно месяц назад, 16 сентября 2025 года.

"Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные действия с целью остановки врага", - добавили в ССО.