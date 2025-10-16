ua en ru
Чт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ ночью снова поразили Саратовский НПЗ

Четверг 16 октября 2025 11:40
UA EN RU
ВСУ ночью снова поразили Саратовский НПЗ Фото: ВСУ ночью снова поразили Саратовский НПЗ (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Силы обороны Украины ночью 16 октября снова атаковали Саратовский НПЗ, который задействован в обеспечении потребностей Вооруженных сил России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ и Telegram ССО ВСУ.

"В ночь на 16 октября 2025 года Силы обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что саратовский нефтеперерабатывающий завод - это одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составил 4,8 млн тонн. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.

"Силы обороны Украины последовательно реализуют комплекс мероприятий по поражению критических элементов военно-промышленной базы российской федерации, чтобы лишить ее возможности продолжать агрессию", - добавили в Генштабе.

Силы специальных операций поразили НПЗ

"В ночь на 16 октября подразделения Сил специальных операций поразили Саратовский НПЗ в Саратовской области РФ", - говорится в сообщении ССО.

Известно, что завод входит в структуру нефтяной компании "Роснефть". Объемы переработки нефти по состоянию на 2020 год - 7,2 млн тонн, в 2023 году - 4,8 млн тонн.

Напомним, что ССО поразили этот объект ровно месяц назад, 16 сентября 2025 года.

"Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные действия с целью остановки врага", - добавили в ССО.

Удары по Саратовскому НПЗ

Напомним, что ВСУ атаковали Саратовский НПЗ 10 августа. После попадания БпЛА на территории предприятия прогремели взрывы и начался пожар. После атаки беспилотника завод компании "Роснефть" временно приостановил прием нефти.

Кроме того, в ночь на 16 сентября Саратовский нефтеперерабатывающий завод подвергся очередной атаке дронов. В районе объекта зафиксированы взрывы и пожар.

По данным Генштаба, Саратовский НПЗ специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, различных марок битума, технической серы и других продуктов - всего более 20 видов нефтепродуктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Валерий Саратов НПЗ Дрони
Новости
Киев и ряд областей в Украине ввели экстренные отключения света: полный перечень
Киев и ряд областей в Украине ввели экстренные отключения света: полный перечень
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит