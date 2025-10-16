ВСУ ночью снова поразили Саратовский НПЗ
Силы обороны Украины ночью 16 октября снова атаковали Саратовский НПЗ, который задействован в обеспечении потребностей Вооруженных сил России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ и Telegram ССО ВСУ.
"В ночь на 16 октября 2025 года Силы обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ", - сообщили в Генштабе ВСУ.
Отмечается, что саратовский нефтеперерабатывающий завод - это одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составил 4,8 млн тонн. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.
"Силы обороны Украины последовательно реализуют комплекс мероприятий по поражению критических элементов военно-промышленной базы российской федерации, чтобы лишить ее возможности продолжать агрессию", - добавили в Генштабе.
Силы специальных операций поразили НПЗ
"В ночь на 16 октября подразделения Сил специальных операций поразили Саратовский НПЗ в Саратовской области РФ", - говорится в сообщении ССО.
Известно, что завод входит в структуру нефтяной компании "Роснефть". Объемы переработки нефти по состоянию на 2020 год - 7,2 млн тонн, в 2023 году - 4,8 млн тонн.
Напомним, что ССО поразили этот объект ровно месяц назад, 16 сентября 2025 года.
"Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные действия с целью остановки врага", - добавили в ССО.
Удары по Саратовскому НПЗ
Напомним, что ВСУ атаковали Саратовский НПЗ 10 августа. После попадания БпЛА на территории предприятия прогремели взрывы и начался пожар. После атаки беспилотника завод компании "Роснефть" временно приостановил прием нефти.
Кроме того, в ночь на 16 сентября Саратовский нефтеперерабатывающий завод подвергся очередной атаке дронов. В районе объекта зафиксированы взрывы и пожар.
По данным Генштаба, Саратовский НПЗ специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, различных марок битума, технической серы и других продуктов - всего более 20 видов нефтепродуктов.