Украинские дроны уничтожили российский "Солнцепек" в тылу врага
Украинские операторы дронов уничтожили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" российских войск. Враг пытался спрятать ее за несколько десятков километров от линии фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем (СБС) ВСУ.
Силы беспилотных систем ВСУ продолжают уничтожать вражеские РСЗО, лишая противника огневого преимущества.
Так, операторы 413-го батальона "Рейд" СБС обнаружили и нанесли точный удар по тяжелой огнеметной системе залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" россиян. Оккупанты пытались спрятать свою военную технику в посадке в 25 км от линии фронта.
"ТОС-1А "Солнцепек" - это реактивная система залпового огня, использующая термобарические боеприпасы. Мощная взрывная волна уничтожает все в радиусе поражения. Оккупанты применяют ее для ударов по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре", - рассказали в СБС.
Мастерскую работу операторов дронов Силы беспилотных систем продемонстрировали на видео.
Что известно о ТОС "Солнцепек"
ТОС (рус. тяжелая огнеметная система) - семейство российских тяжелых огнеметных систем залпового огня калибра 220-мм.
В 2001 году на вооружение российской армии приняли систему ТОС-1А "Солнцепек". В состав системы входят:
- боевая машина БМ-1 (изделие 634Б) с пусковой установкой на шасси танка - 1 ед;
- транспортно-заряжающая машина ТЗМ-Т (изделие 563) на шасси танка - 2 ед;
- неуправляемые реактивные снаряды (НКРС) калибра 220 мм.
Успехи украинских бойцов
Напомним, недавно украинские пограничники уничтожили еще одну вражескую ТОС "Солнцепек" в Харьковской области. Российскую технику поразили пилоты подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс".
Также украинские операторы дронов уничтожили российский комплекс "Муром-П" - это автономный мобильный комплекс видео- и тепловизионного наблюдения.
Добавим, что за прошедшие сутки, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), Силы обороны ликвидировали еще 1230 российских оккупантов. Также было уничтожено 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 артиллерийских систем.
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