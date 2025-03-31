Украинские дроны уничтожили российский "Солнцепек" в тылу врага

Украинские операторы дронов уничтожили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" российских войск. Враг пытался спрятать ее за несколько десятков километров от линии фронта.

Силы беспилотных систем ВСУ продолжают уничтожать вражеские РСЗО, лишая противника огневого преимущества.

Так, операторы 413-го батальона "Рейд" СБС обнаружили и нанесли точный удар по тяжелой огнеметной системе залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" россиян. Оккупанты пытались спрятать свою военную технику в посадке в 25 км от линии фронта.

"ТОС-1А "Солнцепек" - это реактивная система залпового огня, использующая термобарические боеприпасы. Мощная взрывная волна уничтожает все в радиусе поражения. Оккупанты применяют ее для ударов по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре", - рассказали в СБС.

Мастерскую работу операторов дронов Силы беспилотных систем продемонстрировали на видео.

Что известно о ТОС "Солнцепек"

ТОС (рус. тяжелая огнеметная система) - семейство российских тяжелых огнеметных систем залпового огня калибра 220-мм.

В 2001 году на вооружение российской армии приняли систему ТОС-1А "Солнцепек". В состав системы входят:

боевая машина БМ-1 (изделие 634Б) с пусковой установкой на шасси танка - 1 ед;

транспортно-заряжающая машина ТЗМ-Т (изделие 563) на шасси танка - 2 ед;

неуправляемые реактивные снаряды (НКРС) калибра 220 мм.

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