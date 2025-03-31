Уничтожены "Муром-П", танк и не только. Операторы дронов показали работу на фронте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

Как пишет ОСГВ, бойцы подразделения Kurt&Company ежедневно уничтожают с десяток оккупантов и мастерски используют все типы дронов. В результате боевой работы было поражено и уничтожено:

вражеский танк;

миномет;

комплекс наблюдения "Муром-П";

автотранспорт;

оккупантов;

склад боеприпасов.

В частности продемонстрировали видео работы БпЛА.

"Муром-П"

"Муром-П" - это автономный мобильный комплекс видео- и тепловизионного наблюдения. Он предназначен для круглосуточного дистанционного контроля открытых территорий, периметров и путей подхода к объектам.

Комплекс оборудован видеокамерой с возможностью обнаружения человека на расстоянии до 10 км и тепловизором с дальностью до 4 км. "Муром-П" может работать автономно, используя питание от солнечных батарей, автомобиля или генератора, и передавать данные на расстояние до 8 км с помощью радиосвязи.

Потери России в войне

Отдельно добавим, что за прошедшие сутки, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), Силы обороны ликвидировали еще 1230 российских террористов. Также было уничтожено: