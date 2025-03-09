Украинские пограничники уничтожили российскую "Солнцепек" в Харьковской области

Российские оккупанты давят на позиции ВСУ в Харьковской области. Однако украинские пограничники не только дали отпор врагу, но уничтожили технику и место базирования россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

Российскую технику поразили пилоты подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс".

"На Харьковщине пылает еще одна российская ТОС "Солнцепек" - точный удар пилотов РУБпАК "Феникс"", - отметили пограничники.

Госпогранслужба показала мастерскую работу украинских бойцов на видео.

К тому же пограничники не остановились на системе "Солнцепек". Бойцы подразделения уничтожили вражеский БТР и места базирования российских операторов БпЛА.

Что такое ТОС "Солнцепек"

ТОС (рус. тяжёлая огнемётная система) - семейство российских тяжёлых огнемётных систем залпового огня калибра 220-мм. Ведут огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами.

В 2001 году на вооружение российской армии приняли систему ТОС-1А "Солнцепек". В состав системы входят:

боевая машина БМ-1 (изделие 634Б) с пусковой установкой на шасси танка - 1 ед;

транспортно-заряжающая машина ТЗМ-Т (изделие 563) на шасси танка - 2 ед;

неуправляемые реактивные снаряды (НКРС) калибра 220 мм.

Успехи украинских бойцов

Напомним, ВСУ также нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Оса" на Угледарском направлении. Они ослабили способность противника защищать свои позиции от воздушных атак.