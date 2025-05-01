Украинские дроны уничтожили 160 тысяч целей за март и апрель: Сырский показал видео

Украинские воины при помощи беспилотников атаковали 160 тысяч целей. Такие результаты они показали всего лишь за два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Facebook.

Сырский поблагодарил украинских защитников и защитниц, которые демонстрируют результативную боевую работу.

Он добавил, что эффективность применения дронов растет с каждым месяцем. Это доказывает россиянам, что их не ждут на украинской земле.

"За последние два месяца - март и апрель - наши дроны поразили и уничтожили более 160 тысяч враждебных целей", - отметил генерал.

Атаки украинских дронов в апреле

Напомним, ранее Сырский заявлял о том, что за апрель украинские защитники поразили и уничтожили более 83 тысяч целей.

По словам генерала, такой результат на 8% больше, чем в марте.

Также главнокомандующий рассказал, что провел совещание по вопросам беспилотных летательных аппаратов. В частности, была разработана дорожная карта для формирования системы подготовки подразделений беспилотных авиакомплексов.

При этом недавно Сырский отмечал, что украинские дроны становятся более устойчивыми к вражеским системам радиоэлектронной борьбы.

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