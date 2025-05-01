Украинские дроны уничтожили 160 тысяч целей за март и апрель: Сырский показал видео
Украинские воины при помощи беспилотников атаковали 160 тысяч целей. Такие результаты они показали всего лишь за два месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Facebook.
"За последние два месяца - март и апрель - наши дроны поразили и уничтожили более 160 тысяч враждебных целей", - отметил генерал.
Он добавил, что эффективность применения дронов растет с каждым месяцем. Это доказывает россиянам, что их не ждут на украинской земле.
Сырский поблагодарил украинских защитников и защитниц, которые демонстрируют результативную боевую работу.
Атаки украинских дронов в апреле
Напомним, ранее Сырский заявлял о том, что за апрель украинские защитники поразили и уничтожили более 83 тысяч целей.
По словам генерала, такой результат на 8% больше, чем в марте.
Также главнокомандующий рассказал, что провел совещание по вопросам беспилотных летательных аппаратов. В частности, была разработана дорожная карта для формирования системы подготовки подразделений беспилотных авиакомплексов.
При этом недавно Сырский отмечал, что украинские дроны становятся более устойчивыми к вражеским системам радиоэлектронной борьбы.
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