Наши дроны становятся устойчивее к РЭБ. Сырский рассказал о технологическом преимуществе ВСУ

Вооруженные силы Украины наращивают технологическое преимущество на поле боя. В частности украинские дроны уже становятся более устойчивыми к вражеским системам РЭБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

"Продолжаем усиливать технологическую составляющую Вооруженных Сил Украины. Наши дроны становятся более устойчивыми к РЭБ врага, способны видеть противника и днем, и ночью - как в открытом поле, так и в различных укрытиях", - подчеркнул Сырский.

Он рассказал, что с их помощью украинские военные все эффективнее уничтожают российских оккупантов.

"Российский агрессор должен понять: на украинской земле ему не место. Борьба продолжается. Слава Украине!", - отметил главнокомандующий.