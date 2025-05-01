Українські дрони знищили 160 тисяч цілей за березень і квітень: Сирський показав відео

Українські воїни за допомогою безпілотників вразили 160 тисяч цілей. Такі результати вони показали всього лише за два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Facebook.

"За останні два місяці - березень і квітень - наші дрони вразили і знищили понад 160 тисяч ворожих цілей", - зазначив генерал. Він додав, що ефективність застосування дронів зростає з кожним місяцем. Це доводить росіянам, що їх не чекають на українській землі. Сирський подякував українським захисникам і захисницям, які демонструють результативну бойову роботу.