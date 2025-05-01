Українські дрони знищили 160 тисяч цілей за березень і квітень: Сирський показав відео
Українські воїни за допомогою безпілотників вразили 160 тисяч цілей. Такі результати вони показали всього лише за два місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Facebook.
"За останні два місяці - березень і квітень - наші дрони вразили і знищили понад 160 тисяч ворожих цілей", - зазначив генерал.
Він додав, що ефективність застосування дронів зростає з кожним місяцем. Це доводить росіянам, що їх не чекають на українській землі.
Сирський подякував українським захисникам і захисницям, які демонструють результативну бойову роботу.
Атаки українських дронів у квітні
Нагадаємо, раніше Сирський заявляв про те, що за квітень українські захисники вразили і знищили понад 83 тисячі цілей.
За словами генерала, такий результат на 8% більший, ніж у березні.
Також головнокомандувач розповів, що провів нараду з питань безпілотних літальних апаратів. Зокрема, було розроблено дорожню карту для формування системи підготовки підрозділів безпілотних авіакомплексів.
При цьому нещодавно Сирський зазначав, що українські дрони стають більш стійкими до ворожих систем радіоелектронної боротьби.
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