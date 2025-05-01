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Сырский: дроны ВСУ стали эффективнее, в апреле поражено более 83 тысяч целей

Четверг 01 мая 2025 10:44
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Сырский: дроны ВСУ стали эффективнее, в апреле поражено более 83 тысяч целей Фото: Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженных сил Украины (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Эффективность беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросла. В течение апреля дроны поразили на 8% больше целей, чем в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.

В апреле, как рассказал главнокомандующий ВСУ, поражено и уничтожено более 83 тысяч целей, что на 8% больше, чем в марте. В частности эффективность поражения выросла еще на 5%.

Совещание по беспилотным системам

По словам Сырского, он также провел ежемесячное совещание по вопросам беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), привлекая к нему широкий круг командиров подразделений беспилотных авиационных комплексов (БпАК). Во время своих выступлений командиры поделились уникальным опытом применения дронов и достижения лучших результатов.

В частности главнокомандующий ВСУ заслушал доклады о масштабировании подразделений Беспилотных сил до бригад и полков, их укомплектовании и наращивании возможностей.

"Также речь шла о наращивании объемов профессиональной подготовки операторов БпАК в учебных центрах, развитии взаимодействия армии с общественным сектором - в частности, подготовке в гражданских школах операторов дронов. В Вооруженных Силах разработана дорожная карта формирования системы коллективной подготовки подразделений БпАК", - добавил Сырский.

Сырский добавил, что первоочередной задачей для наших бойцов является уничтожение операторов вражеских БпЛА и их пунктов управления. Было проведено

"В Силах беспилотных систем ВС Украины успешно проведена апробация методов такой борьбы в операционной зоне одной из оперативно-тактических группировок", - отметил Сырский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в течение марта Силы обороны уничтожили более 77 тысяч вражеских целей с помощью дронов, что на 10% больше, чем в феврале.

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Война в Украине Александр Сырский
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