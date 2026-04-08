Новый рекорд в небе: дроны-перехватчики Украины удвоили эффективность в марте

21:09 08.04.2026 Ср
3 мин
Сколько вражеских целей сбили украинские перехватчики в прошлом месяце?
aimg Мария Науменко
Новый рекорд в небе: дроны-перехватчики Украины удвоили эффективность в марте Фото: оператор дрона (Getty Images)

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в марте украинские дроны-перехватчики уничтожили рекордные более 33 тысяч вражеских беспилотников различных типов. По его словам, это вдвое больше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Федорова в Telegram.

"Дроны-перехватчики - украинская инновация, которая уже стала ключевой частью нашей ПВО. Только в марте перехватчики сбили более 33 тысяч вражеских БПЛА различного типа, в частности "Шахеды", "Герберы", "Молнии", Zala, "Орланы" и другие. Это вдвое больше, чем в прошлом месяце", - подчеркнул Федоров.

По его словам, одним из главных вызовов сейчас являются реактивные "Шахеды". По его словам, враг масштабирует их применение, скорость таких целей растет, а перехват становится сложнее.

Именно поэтому, как пояснил министр, государство вместе с производителями анализирует продукты и их готовность, определяет узкие места и синхронизирует действия для быстрого масштабирования новых технологий.

В частности, по поручению Зеленского обсуждали контрактирование на 2026 год, подготовку пилотов, полигоны для испытаний, дефицит наземных станций, экспорт и новые критерии оценки эффективности в Армии дронов.

Отдельно Федоров сообщил, что недавно Brave1 поддержал 12 технологий в рамках совместной с ЕС грантовой программы EU4UA Defence Tech. В ее рамках компании получат до 150 тысяч евро на разработку скоростных перехватчиков, способных развивать скорость более 450 км/ч, а также современных систем противодействия воздушным целям.

По словам министра, для развития рынка перехватчиков уже ввели ряд системных решений:

  • запустили уникальную модель вознаграждения компаний за перехват шахидов. Именно в рамках этого эксперимента впервые сбит шахед дроном-перехватчиком;

  • с 2024 года Brave1 выдал более 40 грантов производителям; сегодня в кластере около 100 производителей дронов-перехватчиков;

  • запустили Brave1 Dataroom - платформу для тренировки и валидаций моделей искусственного интеллекта. Сейчас более 30 компаний тестируют, валидируют и тренируют 50+ моделей ИИ для выявления и перехвата воздушных целей в разное время дня и в различных погодных условиях.

Во время встречи с производителями Федоров поставил им две главные задачи: разработать и масштабировать реактивные дроны-перехватчики для противодействия реактивным "Шахедам", а также создать альтернативные системы донаведения для работы в сложных метеоусловиях.

"Государство на условиях прозрачного рынка готово быстро покупать новые технологии у производителей, которые эффективно выполнят эти задачи и защитят украинское небо", - подчеркнул министр обороны Украины.

Напомним, Россия в последнее время изменила тактику применения "Шахедов" - теперь они часто летят на предельно малых высотах, усложняя обнаружение и перехват.

В ответ Украина адаптирует систему противодействия, а ключевую роль в защите неба все чаще играют дроны-перехватчики, специально разработанные для уничтожения вражеских целей в воздухе.

В то же время ВСУ уже фиксировали и реактивные беспилотники со скоростью 400-500 км/ч, а также атаки "стаями", что дополнительно усложняет работу ПВО. Украина сбивает их ракетами AIM и не только.

С утра и до самой ночи: украинцев предупредили о графиках отключения света 9 апреля
