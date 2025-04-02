ВСУ уничтожили редкий бронетранспортер РХМ-4 россиян неподалеку Часового Яра

Украинские операторы дронов "поймали" редкую военную технику россиян - бронетранспортер РХМ-4 на Восточном направлении фронта. Бронемашину уничтожили вместе со штурмовиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

Штурмовая группа оккупантов в районе Часового Яра передвигалась на бронетехнике. Как оказалось, это машина химической защиты РХМ-4, сделанная на базе БТР-80. Она предназначена для разведки зараженной местности.

Украинские бойцы выследили вражескую технику и нанесли по ней точный удар из дронов.

"Пилоты полка беспилотных систем "Рарог" поймали "жирную цель" - их FPV-дрон уничтожил бронетранспортер РХМ-4 на базе БТР-80 во время передвижения. На броне в это время удобно устроился с десяток штурмовиков", - рассказали в группировке войск.

Вследствие мастерского удара дроном было уничтожено отделение оккупантов на редкой бронированной машине, добавили в ОСГВ.

Боевую работу подразделения БПЛА "Рарог", где украинский FPV-дрон точно прилетает к российским штурмовикам на бронетехнике, показали на видео.

Что известно о бронетраспортере РХМ-4

РХМ-4 - советская разведывательная химическая машина. Создана на базе бронетранспортера БТР-80. Разработана и выпускается ОАО "Завод Тула".

Основное назначение машины РХМ-4 - проведение химической и радиационной разведки местности в условиях сложной метеорологической и топографической обстановки.

В качестве основного вооружения используется 14,5-мм зенитный пулемет КПВТ. Дополнительно с ним спарен 7,62-мм пулемет ПКТ.

Успехи украинских воинов

Украинские воины на восточном направлении фронта также нанесли дерзкий удар по позициям россиян. Бойцы 46 отдельной аэромобильной бригады дерзко атаковали врага. Десантники подъехали на бронеавтомобиле Husky к траншее, где скрывался противник, забросили взрывчатку, взорвали их и уехали.