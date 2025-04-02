В Луганской области ВСУ с помощью FPV-дронов подожгли вражескую БМП (видео)

Фото: в Луганской области ВСУ с помощью FPV-дронов подожгли вражескую БМП (Getty Images)

В Луганской области бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха с помощью двух FPV-дронов подожгли вражескую БМП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Как сообщается, в Луганской области аэроразведка выследила, а пилоты подразделения БПЛА "Signum" с помощью двух FPV-дронов подожгли вражескую БМП. "Подразделение "Signum" вызывает панику в рядах противника. Пилоты БПЛА стали для врага настоящим кошмаром, главной причиной потерь не только техники, но и живой силы. Они видят все. И наносят удары там, где враг считает себя в безопасности",- говорится в сообщении под видео.