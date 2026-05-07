ua en ru
Чт, 07 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

FPV с зарядами на крышах домов: советник Минобороны предупредил о новой опасности

12:20 07.05.2026 Чт
2 мин
Это уже не первый случай за два дня
aimg Елена Чупровская
FPV с зарядами на крышах домов: советник Минобороны предупредил о новой опасности Фото: "Флеш" показал новый способ атаки РФ: заряды оказываются на крышах жилых домов (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Боевые дроны со сброшенными зарядами находят уже за десятки километров от границы - и не только на земле, но и на крышах высоток. Гражданские могут наткнуться на них случайно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост советника Министерства обороны Украины Сергея Бескрестнова с позывным "Флеш".

Читайте также: РФ тестирует новую тактику: "Шахеды" массированно атакуют днем, возможны ракеты

Что нашли и где

На крыше одного из многоэтажных домов обнаружили FPV-дрон с боевым зарядом. Расстояние от границы - более 30 километров. Накануне похожий предмет нашли прямо на улице.

По словам Бескрестнова, такие FPV сбрасывает беспилотник "Гербера".

"Флеш" обратился к людям с просьбой быть осторожными.

FPV с зарядами на крышах домов: советник Минобороны предупредил о новой опасностиФото: снаряд, сброшенный дроном (t.me/serhii_flash)

"Предупредите детей и не пытайтесь брать в руки непонятные находки", - написал советник Минобороны Сергей Бескрестнов.

Что такое "Гербера" и почему это опасно

"Гербера" - это российский беспилотник, который используют для сброса небольших боеприпасов на гражданские и прифронтовые территории. Он является более дешевой имитацией "Шахеда".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что россияне начали крепить на "Шахеды" макеты ракет Р60 - чтобы отвлекать внимание украинских перехватчиков и пугать пилотов.

Также мы писали, что "Шахеды" научились маневрировать при приближении украинских дронов-перехватчиков.

В сети появились свидетельства возможного технического решения, которое это обеспечивает. Именно Бескрестнов одним из первых обратил на это внимание

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы Украины Война в Украине Атака дронов
Новости
В Днепре после атаки РФ пострадал человек и повреждены несколько домов
В Днепре после атаки РФ пострадал человек и повреждены несколько домов
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта