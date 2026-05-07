FPV с зарядами на крышах домов: советник Минобороны предупредил о новой опасности
Боевые дроны со сброшенными зарядами находят уже за десятки километров от границы - и не только на земле, но и на крышах высоток. Гражданские могут наткнуться на них случайно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост советника Министерства обороны Украины Сергея Бескрестнова с позывным "Флеш".
Что нашли и где
На крыше одного из многоэтажных домов обнаружили FPV-дрон с боевым зарядом. Расстояние от границы - более 30 километров. Накануне похожий предмет нашли прямо на улице.
По словам Бескрестнова, такие FPV сбрасывает беспилотник "Гербера".
"Флеш" обратился к людям с просьбой быть осторожными.
Фото: снаряд, сброшенный дроном (t.me/serhii_flash)
"Предупредите детей и не пытайтесь брать в руки непонятные находки", - написал советник Минобороны Сергей Бескрестнов.
Что такое "Гербера" и почему это опасно
"Гербера" - это российский беспилотник, который используют для сброса небольших боеприпасов на гражданские и прифронтовые территории. Он является более дешевой имитацией "Шахеда".
В сети появились свидетельства возможного технического решения, которое это обеспечивает. Именно Бескрестнов одним из первых обратил на это внимание