Дроны СБУ атаковали два российских НПЗ и военные объекты врага в Крыму
СБУ совместно с другими составляющими Сил обороны ударили по нефтеперерабатывающим заводам, топливным терминалам и военным объектам в России и оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.
Беспилотники атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод и диспетчерскую станцию "Ярославль". В районе предприятия зафиксировали взрывы и сильное задымление.
Также подтверждено поражение нефтеналивного терминала в морском порту "Высоцк" в Ленинградской области. Там из строя выведены два стендера и повреждены три резервуара с нефтепродуктами. Кроме того, дроны атаковали НПЗ "НОВАТЭК-Усть-Луга" в поселке Слободка.
Удары по военным объектам и Крыму
В Ленинградской области под удар попал пункт постоянной дислокации 26 ракетной бригады врага в районе города Луга.
Отдельную операцию СБУ провела во временно оккупированном Крыму. На аэродроме "Гвардейское" поражены три ангара с авиационной техникой.
Вблизи Симферополя под удар попал зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С2", а в Керчи - мобильная огневая группа. Также поражен резервуар и насосная станция на нефтебазе "ТЭС-Терминал-1".
"По заданию президента мы делаем все, чтобы Россия ежедневно получала возмездие за свои преступления. Пока враг обстреливает украинские мирные города, его военная и топливная инфраструктура будет нести ощутимые потери. Мы системно уничтожаем ресурсы, которые питают российскую военную машину, и эта работа будет только усиливаться", - заявил глава СБУ.
Напомним, Украина успешно атаковала восемь из десяти крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов, что существенно сократило возможности страны-агрессора по переработке нефти.
Ранее The Economist сообщало, что украинские дальнобойные удары по территории России оказывают значительно большее влияние на ее экономику и оборонно-промышленный комплекс, чем предполагали ранее.
По оценкам журналистов, в течение 2025 года Украина нанесла 658 ударов по объектам, расположенным более чем в 100 километрах от госграницы. В то же время, весной производство на российских НПЗ сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.