Дроны СБУ атаковали два российских НПЗ и военные объекты врага в Крыму

СБУ совместно с другими составляющими Сил обороны ударили по нефтеперерабатывающим заводам, топливным терминалам и военным объектам в России и оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

Беспилотники атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод и диспетчерскую станцию "Ярославль". В районе предприятия зафиксировали взрывы и сильное задымление.

Также подтверждено поражение нефтеналивного терминала в морском порту "Высоцк" в Ленинградской области. Там из строя выведены два стендера и повреждены три резервуара с нефтепродуктами. Кроме того, дроны атаковали НПЗ "НОВАТЭК-Усть-Луга" в поселке Слободка.

Удары по военным объектам и Крыму

В Ленинградской области под удар попал пункт постоянной дислокации 26 ракетной бригады врага в районе города Луга.

Отдельную операцию СБУ провела во временно оккупированном Крыму. На аэродроме "Гвардейское" поражены три ангара с авиационной техникой.

Вблизи Симферополя под удар попал зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С2", а в Керчи - мобильная огневая группа. Также поражен резервуар и насосная станция на нефтебазе "ТЭС-Терминал-1".

"По заданию президента мы делаем все, чтобы Россия ежедневно получала возмездие за свои преступления. Пока враг обстреливает украинские мирные города, его военная и топливная инфраструктура будет нести ощутимые потери. Мы системно уничтожаем ресурсы, которые питают российскую военную машину, и эта работа будет только усиливаться", - заявил глава СБУ.